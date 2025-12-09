Доля Toyota Group на мировом авторынке составляет внушительные 12,3%.

За период с начала года до октября лидером мирового авторынка оказалась Toyota Group, продажи которой выросли на 3,4%. Такие данные приводит Focus2Move.

На втором месте довольно ожидаемо оказался немецкий автомобилестроительный гигант Volkswagen Group, доля которого составляет 9,7%. Его показатели почти не изменились (+0,3%). Третье место занимает Hyundai-Kia (+2,3%).

Наибольший рост в десятке лидеров продемонстрировала китайская Geely Group, продажи которой выросли на 31,2%. Прирост обеспечили преимущественно продажи в Азии, которые увеличились на 46%.

Самые популярные автопроизводители в мире:

Toyota Group (+3,4%). Volkswagen Group (+0,3%). Hyundai-Kia (+2,3%). Stellantis (+0,3%). Renault Nissan Alliance (-2,7%). General Motors (+3,2%). Ford Group (+3%). Geely Group (+31,2%). Honda Motor (-4,7%). BYD (+1,4%).

Среди отдельных моделей лидером мирового авторынка стал компактный кроссовер Toyota RAV4, который обогнал не только Tesla Model Y, но и "народную" Toyota Corolla. Сразу за тройкой лидеров расположился бестселлер американского рынка - легендарный Ford F-Series.

Отметим также, что в Европе октябрьским бестселлером рынка новых легковушек стала Dacia Sandero. Кроме нее в тройку лидеров попали кроссовер Volkswagen T-Roc и бюджетный Renault Clio.

