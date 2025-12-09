За период с начала года до октября лидером мирового авторынка оказалась Toyota Group, продажи которой выросли на 3,4%. Такие данные приводит Focus2Move.
На втором месте довольно ожидаемо оказался немецкий автомобилестроительный гигант Volkswagen Group, доля которого составляет 9,7%. Его показатели почти не изменились (+0,3%). Третье место занимает Hyundai-Kia (+2,3%).
Наибольший рост в десятке лидеров продемонстрировала китайская Geely Group, продажи которой выросли на 31,2%. Прирост обеспечили преимущественно продажи в Азии, которые увеличились на 46%.
Самые популярные автопроизводители в мире:
- Toyota Group (+3,4%).
- Volkswagen Group (+0,3%).
- Hyundai-Kia (+2,3%).
- Stellantis (+0,3%).
- Renault Nissan Alliance (-2,7%).
- General Motors (+3,2%).
- Ford Group (+3%).
- Geely Group (+31,2%).
- Honda Motor (-4,7%).
- BYD (+1,4%).
Мировой авторынок - другие новости
Среди отдельных моделей лидером мирового авторынка стал компактный кроссовер Toyota RAV4, который обогнал не только Tesla Model Y, но и "народную" Toyota Corolla. Сразу за тройкой лидеров расположился бестселлер американского рынка - легендарный Ford F-Series.
Отметим также, что в Европе октябрьским бестселлером рынка новых легковушек стала Dacia Sandero. Кроме нее в тройку лидеров попали кроссовер Volkswagen T-Roc и бюджетный Renault Clio.