Падение продаж Tesla Model Y продолжается, тогда как лидером мирового авторынка становится компактный кроссовер Toyota RAV4. Об этом сообщает Focus2Move.
С начала 2025 года до октября продажи Toyota RAV4 выросли на 0,6%, тогда как популярность Tesla Model Y просела на 12,7%. Стоит отметить, что это не является существенной проблемой для Tesla, ведь самая популярная модель компании все еще находится в ТОП-3, уступая лишь вышеупомянутому кроссоверу и Toyota Corolla (продажи последней упали на 8,1%).
Сразу за тройкой лидеров идет бестселлер американского рынка - легендарный пикап Ford F-Series, а замыкает ТОП-5 компактный кроссовер Honda CR-V.
ТОП-10 самых популярных автомобилей в мире:
- Toyota RAV4
- Toyota Corolla
- Tesla Model Y
- Ford F-Series
- Honda CR-V
- Chevrolet Silverado
- Hyundai Tucson
- Toyota Camry
- Toyota Hilux
- Kia Sportage
Специалисты отмечают, что хотя традиционные дизельные и бензиновые модели все еще демонстрируют хорошие показатели в ТОП-50, новые электромобили стабильно набирают популярность во всем мире.
Еще один заметный тренд - стремительно растущая популярность китайских авто. Например, новый электрический хэтчбек Geely Xingyuan поднялся сразу на 2289 позиций и занял 14-е место.
Мировой авторынок - последние новости
Ранее стало известно, что самыми популярными автомобилями на рынке США в этом году стали Ford F-Series, Chevrolet Silverado, Toyota RAV4, Honda CR-V и Ram Pick Up.
Также сообщалось, что Dacia Sandero стала октябрьским бестселлером рынка новых легковушек в Европе. Кроме нее в тройку лидеров вошли кроссовер Volkswagen T-Roc и бюджетный Renault Clio.