Эту модель ценят за надежность, экономность и просторный интерьер.

Падение продаж Tesla Model Y продолжается, тогда как лидером мирового авторынка становится компактный кроссовер Toyota RAV4. Об этом сообщает Focus2Move.

С начала 2025 года до октября продажи Toyota RAV4 выросли на 0,6%, тогда как популярность Tesla Model Y просела на 12,7%. Стоит отметить, что это не является существенной проблемой для Tesla, ведь самая популярная модель компании все еще находится в ТОП-3, уступая лишь вышеупомянутому кроссоверу и Toyota Corolla (продажи последней упали на 8,1%).

Сразу за тройкой лидеров идет бестселлер американского рынка - легендарный пикап Ford F-Series, а замыкает ТОП-5 компактный кроссовер Honda CR-V.

ТОП-10 самых популярных автомобилей в мире:

Toyota RAV4 Toyota Corolla Tesla Model Y Ford F-Series Honda CR-V Chevrolet Silverado Hyundai Tucson Toyota Camry Toyota Hilux Kia Sportage

Специалисты отмечают, что хотя традиционные дизельные и бензиновые модели все еще демонстрируют хорошие показатели в ТОП-50, новые электромобили стабильно набирают популярность во всем мире.

Еще один заметный тренд - стремительно растущая популярность китайских авто. Например, новый электрический хэтчбек Geely Xingyuan поднялся сразу на 2289 позиций и занял 14-е место.

Мировой авторынок - последние новости

Ранее стало известно, что самыми популярными автомобилями на рынке США в этом году стали Ford F-Series, Chevrolet Silverado, Toyota RAV4, Honda CR-V и Ram Pick Up.

Также сообщалось, что Dacia Sandero стала октябрьским бестселлером рынка новых легковушек в Европе. Кроме нее в тройку лидеров вошли кроссовер Volkswagen T-Roc и бюджетный Renault Clio.

