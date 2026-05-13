Подержанные и новые: названы бензиновые авто, которые активно раскупают украинцы

Среди новых легковых автомобилей с бензиновыми ДВС первое место занял Hyundai Tucson.

В прошлом месяце в Украине зарегистрировали 13,6 тысячи легковых автомобилей с бензиновыми двигателями. Об этом сообщает "УкрАвтопром".

Приведенный показатель на 15% превысил результат аналогичного периода прошлого года. Из общего количества 2,4 тысячи составили новые автомобили (на 12% больше, чем в прошлом году), а 11,2 тысячи – подержанные (прирост составил 16%).

Среди новых легковых автомобилей с бензиновыми ДВС на первом месте оказался Hyundai Tucson, который покупатели традиционно ценят за сочетание доступной цены, функциональности, надежности и современного дизайна.

ТОП-5 моделей новых бензиновых легковых автомобилей:

Hyundai Tucson – 182 шт.; BMW 3 – 132 шт.; Mazda CX-5 – 130 шт.; Škoda Karoq – 123 шт.; Suzuki SX4 – 116 шт.

Что касается импортируемых подержанных бензиновых автомобилей, то здесь первое место досталось кроссоверу Volkswagen Tiguan, к преимуществам которого относят универсальность, просторный и эргономичный салон, а также высокое качество материалов. На второй позиции оказалась еще одна модель от популярного немецкого производителя – "народный" Volkswagen Golf.

ТОП-5 импортированных подержанных бензиновых автомобилей:

Volkswagen Tiguan – 730 шт.; Volkswagen Golf – 692 шт.; Nissan Rogue – 612 шт.; Audi Q5 – 605 шт.; Audi A4 – 352 шт.

В апреле в Украине зарегистрировали 19,6 тысячи подержанных легковых автомобилей, импортированных из-за рубежа. Наибольшую долю в этом сегменте занимали бензиновые автомобили, а лидером среди импортированных подержанных автомобилей стал Volkswagen Golf.

Сообщалось также, что в апреле в Украине зарегистрировали 6,2 тысячи новых легковых автомобилей. Из них 66% приобрели частные покупатели, доля юридических лиц составила 34%. Самой популярной моделью среди частных клиентов стал кроссовер Toyota RAV4.

