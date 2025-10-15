Если у вас автомобиль с автоматической коробкой передач, вам стоит ознакомиться с этим списком табу.

Механик поделился важным списком советов, которые стоит учесть владельцам автомобилей с автоматической коробкой передач. Об этом пишет supercarblondie.

От выбора жидкости до выбора передач, он объяснил несколько простых правил, которые помогут поддерживать коробку передач в идеальном состоянии.

Отмечается, что если у вас автомобиль с автоматической коробкой передач, вам стоит ознакомиться с этим списком табу. Механик и создатель контента на YouTube Скотти Килмер поделился пятью вещами, которые никогда не следует делать в машине с автоматической коробкой передач, и некоторые из них довольно просты.

Во-первых, по его словам, что не следует ездить по глубокой воде:

"Скажем так, вода и автоматическая коробка передач несовместимы".

Далее он отметил, что никогда не следует случайно переключать передачу с "вперед" на "задний ход" во время движения, так как это может повредить коробку передач.

В-третьих, он объяснил, что если вы долго работаете на холостом ходу, не стоит оставлять машину в режиме "вперед", так как она может перегреться и повредить автомобиль.

Он советует по возможности переключить передачу в положение "парковка", чтобы избежать ненужного перегрева. Следующий пункт - не стоит "постоянно заниматься перегревом".

Килмер также заявил, что, особенно если у вас старый автомобиль, вам действительно стоит заменить трансмиссионную жидкость, несмотря на то, что некоторые из них служат долго. В новых автомобилях обычно используется жидкость, которая лучше переносит жару, но в идеале её следует менять каждые 100000-120000 километров.

Советы автомобилистам

Ранее Скотти Килмер поделился полезным опытом, как он использует WD-40, чтобы поддерживать свой автомобиль в рабочем состоянии на полную мощность. Он также рассказал о некоторых распространённых способах применения, которых на самом деле следует избегать.

