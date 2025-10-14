Он также рассказал о некоторых распространённых способах применения, которых на самом деле следует избегать.

По словам ведущего механика, одна маленькая баночка WD-40 может сэкономить водителям тысячи гривень на ремонте. Об этом пишет supercarblondie.

Скотти Килмер поделился полезным опытом, как он использует WD-40, чтобы поддерживать свой автомобиль в рабочем состоянии на полную мощность. Он также рассказал о некоторых распространённых способах применения, которых на самом деле следует избегать.

Механик заявил, что не стоит использовать это средство для восстановления приводных ремней, так как это может привести к их повреждению, а это никому не нужно. Затем он предупредил, что, хотя средство временно и придаёт блеск кузову вашего автомобиля, со временем оно может быстро потускнеть и даже повредить краску.

По его словам, использовать его для придания блеска шинам - тоже плохая идея, поскольку это может ухудшить сцепление с дорогой и сделать их опасными.

Килмер рассказал, что WD-40 может помочь ослабить некоторые элементы, которые могут вызывать проблемы. Например, под самим автомобилем можно защитить голый металл и другие ржавые детали.

"Кроме того, будьте готовы к тому, что ваши замки будут работать как никогда раньше, ведь механик поделился, что использует его уже много лет без каких-либо проблем, и настоятельно рекомендует его", - сказано в статье.

Специалист утверждает, что петли также можно легко открутить с помощью WD-40, но важно не забыть вытереть излишки после использования и добавить силиконовую смазку. Отмечается, что это недорогое средство действительно поможет водителям сэкономить тысячи гривень.

