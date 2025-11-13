BMW 5 Серии стал самым популярным в мире автомобилем бизнес-класса, тогда как Mercedes-Benz E-Класса занял лишь третье место. Об этом сообщает Focus2Move.
С начала года по сентябрь модель BMW 5 Серии продемонстрировала рост продаж на 32,6% и обеспечила себе долю на рынке в 5,7%.
Отметим, что этот автомобиль пользуется огромной популярностью в нашей стране, несмотря на "кусачую" цену (справедливости ради, все авто бизнес-класса являются недешевым удовольствием). В Украине новый BMW 520i Sedan можно приобрести за 2 378 800 гривень.
Второе место в рейтинге занял автомобиль Audi A6, доля которого составляет несколько скромнее 5,3%. Доля Mercedes-Benz E-класс составляет 5,1%. Среди моделей, которые показали наибольший рост, можно выделить Hyundai Palisade (+37,1%) и Chevrolet Traverse (+41,4%).
ТОП-10 самых популярных моделей бизнес-класса:
- BMW 5 Серии (+32,6%);
- Audi A6 (+6,3%);
- Mercedes-Benz E-класс (-0,3%);
- BMW X5 (-10%);
- Hyundai Palisade (+37,1%);
- Hongqi H5 (+22,4%);
- Chevrolet Traverse (+41,4%);
- BYD Han (-23,7%);
- Toyota Highlander (-26,7%);
- Mercedes GLE (-13,1%).
Мировой авторынок - другие новости
Ранее УНИАН сообщил, что самым популярным новым кроссовером в мире за первые девять месяцев 2025 года стал Toyota RAV4. Электрический Tesla Model Y оказался на втором месте, а замыкает тройку лидеров Honda CR-V.
Также сообщалось, что рейтинг самых продаваемых автомобилей в Европе в 2025 году возглавил Renault Clio, который опередил Dacia Sandero и Volkswagen T-Roc. В ТОП-10 самых популярных авто попала российская Lada Granta, которая заняла седьмую позицию.