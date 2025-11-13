С начала года по сентябрь модель BMW 5 Серии продемонстрировала рост продаж на 32,6% и обеспечила себе долю на рынке в 5,7%.

BMW 5 Серии стал самым популярным в мире автомобилем бизнес-класса, тогда как Mercedes-Benz E-Класса занял лишь третье место. Об этом сообщает Focus2Move.

С начала года по сентябрь модель BMW 5 Серии продемонстрировала рост продаж на 32,6% и обеспечила себе долю на рынке в 5,7%.

Отметим, что этот автомобиль пользуется огромной популярностью в нашей стране, несмотря на "кусачую" цену (справедливости ради, все авто бизнес-класса являются недешевым удовольствием). В Украине новый BMW 520i Sedan можно приобрести за 2 378 800 гривень.

Второе место в рейтинге занял автомобиль Audi A6, доля которого составляет несколько скромнее 5,3%. Доля Mercedes-Benz E-класс составляет 5,1%. Среди моделей, которые показали наибольший рост, можно выделить Hyundai Palisade (+37,1%) и Chevrolet Traverse (+41,4%).

ТОП-10 самых популярных моделей бизнес-класса:

BMW 5 Серии (+32,6%);

Audi A6 (+6,3%);

Mercedes-Benz E-класс (-0,3%);

BMW X5 (-10%);

Hyundai Palisade (+37,1%);

Hongqi H5 (+22,4%);

Chevrolet Traverse (+41,4%);

BYD Han (-23,7%);

Toyota Highlander (-26,7%);

Mercedes GLE (-13,1%).

