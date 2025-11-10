Секрет популярности Toyota RAV4 заключается в надежности, практичности и универсальности.

Самым популярным новым кроссовером в мире за первые девять месяцев этого года признали японский Toyota RAV4, который уверенно обошел электрический Tesla Model Y. Об этом сообщает Focus2Move.

Продажи Toyota RAV4 увеличились на 1,5%, что позволило ему закрепить рыночную долю на уровне 2,5%.

По мнению специалистов, секрет популярности Toyota RAV4 заключается в надежности, практичности и универсальности. Этот автомобиль является экономным в расходе топлива и не требует постоянных визитов на СТО.

Видео дня

У Tesla Model Y, которая находится на второй позиции, объемы продаж упали на 11,2%. Замыкает тройку лидеров японский кроссовер Honda CR-V, рыночная доля которого составляет 1,8%. Сразу за ним следуют Hyundai Tucson и Kia Sportage.

ТОП-10 самых популярных кроссоверов:

Toyota RAV4 (+1,5%); Tesla Model Y (-11,2%); Honda CR-V (+0,5%); Hyundai Tucson (+3,4%); Kia Sportage (+0,8%); Volkswagen Tiguan (+4,9%); BYD Song (-19,5%); Honda HR-V (+0,3%); Mazda CX-5 (+11,9%); Chevrolet Equinox (+43,3%).

Лучшие кроссоверы - что говорят специалисты

Ранее эксперты издания Auto Express назвали лучшие новые кроссоверы, которые можно купить в этом году. В список попали, в частности, Hyundai Tucson, Dacia Duster и Skoda Kodiaq.

Лучшим кроссовером признали новый Skoda Elroq. По мнению специалистов, авто предлагает высокий уровень комфорта для своего класса. Другим плюсом Elroq называют "уникальные" функции, которые традиционно предлагают модели Skoda.

Напомним также, что недавно в GoBankingRates обнародовали список из пяти самых надежных кроссоверов. В него попали, в частности, Toyota RAV4 и Hyundai Tucson.

Вас также могут заинтересовать новости: