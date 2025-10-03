Компактный кроссовер Nissan Juke начали производить в 2010 году.

Эксперты издания WhatCar? провели опрос владельцев автомобилей в Великобритании и определили наименее надежное авто на рынке. Об этом сообщает Daily Express.

Бензиновую версию Nissan Juke 2019 года признали наименее надежной с результатом 55,2%. Среди владельцев бензиновых Nissan Juke, которые приняли участие в опросе 24% сообщили, что их автомобиль выходил из строя. Из них 64% указали, что неисправности выводили машину из эксплуатации более чем на неделю. При этом 60% неисправностей обошлись в более 1500 фунтов стерлингов (более 2000 долларов).

Несмотря на плохой рейтинг бензинового Juke, другие модели Nissan, такие как Qashqai, X-Trail и LEAF, показали хорошие результаты в своих категориях, достигнув более 90%.

В рамках исследования владельцев спрашивали, были ли в их автомобилях какие-либо неисправности или проблемы в течение последних 24 месяцев. После этого авто, в которых были неисправности, оценивали по стоимости ремонта и продолжительности его выполнения. Общий балл автомобиля отображали в процентах.

В целом исследование охватило 30 автобрендов и 227 различных моделей авто. В нем приняли участие 32 493 британских автовладельцев, возраст машин не превышал пять лет.

