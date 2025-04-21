По словам специалистов, они не хуже по качеству по сравнению со своими конкурентами.

Два автоэксперта Адам Моррис и Джим Халл посоветовали водителям обратить внимание на три распространенные подержанные автомобили, которые можно приобрести по очень привлекательной цене. Об этом пишет Express.

Kia Picanto GT-Line

В частности Адам похвалил Kia Picanto GT-Line за отличное сочетание мощности и экономии топлива.

"Эти вещи потрясающие. Сейчас мы говорим о 1,0-литровом трехцилиндровом турбодвигателе с передним приводом. Это маленькая карманная ракета, и я имею в виду, что она не такая уж и быстрая, но очень веселая в управлении. Я знаю, что на рынке подержанных автомобилей они почти не обесцениваются, поэтому это действительно хорошее финансовое решение. Они также экономно расходуют топливо и отлично используют пространство. Когда вы садитесь в него, вы постоянно думаете, как они получили столько внутреннего пространства в чем-то таком маленьком", - рассказал эксперт.

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По словам Адама, несмотря на то, что водители могут легко найти более быстрые или мощные модели, 1,0-литровый двигатель с турбонаддувом делает Kia Picanto очень приятным в управлении.

"Третье поколение Kia Picanto, которое производится с 2017 года, имеет стильный внешний вид с большим количеством складок и углов по всему кузову, а версия GT-Line предлагает впечатляющее количество стандартного оборудования, такого как аудиосистема с шестью динамиками, 16-дюймовые (40-сантиметровые - УНИАН) легкосплавные диски и черные и красные сиденья из искусственной кожи", - подчеркнули в Express.

По словам экспертов, такое авто можно приобрести по цене от 8 до 10 тысяч долларов.

Volkswagen Arteon

В то же время Джим предложил покупателям подержанных автомобилей обратить внимание на Volkswagen Arteon, который конкурирует с Audi A5 Sportback и BMW 4 Series Gran Coupe.

"Они выглядят великолепно. Я считаю, что это один из самых привлекательных Volkswagen, которые вы можете купить в настоящее время. Привлекательной их делает также цена. У них немного меньший объём продаж, чем у многих других моделей, и это, вероятно, сохранит их дешевизну. Конечно, это означает, что впоследствии могут возникнуть проблемы с некоторыми деталями кузова, но пока они являются хорошим соотношением цены и качества", - заверил эксперт.

Suzuki Ignis

В свою очередь Адам посоветовал водителям обратить внимание на Suzuki Ignis, который известен благодаря большому внутреннему пространству.

"Мы говорим о втором поколении, которое производилось с 2016 по 2024 год. Эти вещи не очень сильно обесцениваются, и я не могу сказать, что это не спортивный автомобиль, у него 1,2-литровый двигатель, но он весит менее 900 кг. Так что, несмотря на то, что он не спортивный, это одно из самых приятных впечатлений от вождения, которые у меня когда-либо были. С механической коробкой передач это просто замечательный маленький автомобиль. И, как и все Suzuki в этом классе, он имеет очень разумное использование пространства. Вы садитесь в него и удивляетесь, насколько большим он кажется", - сказал автоэксперт.

Другие советы автомобильных экспертов

Ранее эксперт назвал два дешевых автомобиля, которые не стоит покупать. Речь идет об Opel/Vauxhall Corsa E, а также SEAT Leon третьего поколения с 1,6-литровым дизельным двигателем.

В то же время автомобильный механик Скотти Килмерпризвал водителей не покупать некоторые подержанные авто. По его словам, не стоит рассматривать определенные виды подержанных бензиновых и дизельных автомобилей, из-за которых водители могут иметь серьезные проблемы, несмотря на то, что их цена является дешевой.

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