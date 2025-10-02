Эта модель способна прослужить долгие годы без серьезных поломок.

Компания Audi за свою многолетнюю историю выпустила большое количество различных автомобилей, некоторые из которых стали культовыми. Среди них есть и очень надежные модели, которые сейчас можно недорого купить на вторичном рынке.

В Top Speed назвали самую надежную модель Audi на вторичном рынке. Это премиальный автомобиль, который сейчас можно купить по цене бюджетного нового авто.

В издании рекомендуют обратить внимание на Audi A6 в кузовах C6/4F. По словам экспертов, это одна из самых надежных моделей бренда на вторичном рынке.

Отмечается, что лучшие показатели надежности демонстрирует Audi A6 2010 года выпуска. Эта модель доступна в кузовах седан и универсал на выбор.

Также в издании похвалили Audi A6 за стильный дизайн и богатое оснащение. Отдельно эксперты упомянули роскошный интерьер модели. Кроме того, универсал предлагает очень вместительный багажник.

В издании напомнили, что Audi A6 C6/4F предлагался с несколькими двигателями на выбор. Эксперты рассказали, что 3,2-литровый бензиновый двигатель V6 предлагает довольно низкий расход топлива и при должном обслуживании способен прослужить долгие годы.

Тем не менее лучшим выбором в издании назвали 3,0-литровый бензиновый двигатель V6, который работает в паре с системой полного привода Quattro. По словам экспертов, это один из самых надежных двигателей бренда.

В издании также призвали обратить внимание на то, что Audi A6 C6/4F довольно надежный автомобиль, но его обслуживание является далеко не самым дешевым. Некоторые запчасти могут быть дороже, чем у конкурентов.

Какие автомобили очень редко ломаются

Ранее эксперт Крис Пайл назвал автомобили, которые легко могут проехать более 600 000 километров без серьезных поломок. Он подчеркнул, что это очень надежные автомобили, но не стоит экономить на их обслуживании.

В частности, эксперт призвал обратить внимание на автомобили Toyota и Honda. По его словам, они редко выходят из строя.

