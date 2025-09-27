Имея один из таких автомобилей, вы можете находиться в группе риска.

Некоторые модели авто более склонны к тому, чтобы их угнали, чем другие. Об этом рассказал бывший продавец автомобилей, который известен в интернете, как Capturing Cars. Поэтому в своем видео он назвал пять авто, которые похищают чаще всего, передает Express.

Ford Fiesta

Из-за того, что таких автомобилей очень много на дорогах, они чаще становятся мишенью для воров, пояснил специалист.

Volkswagen Golf

По словам эксперта, воры похищают это авто из-за его дорогих компонентов, среди которых датчики круиз-контроля и премиум-фары LED и ксеноновые фары. Из-за того, что такие детали являются дорогими, эти автомобили можно продать по хорошей цене на рынке подержанных автомобилей.

Ford Focus

В компании RS Connect, которая занимается установкой систем слежения за автопарком и телематики, говорят, что Ford Focus является популярным автомобилем, некоторые версии которого являются доступными по цене и привлекательными для потребителей.

"Компания считает, что вероятность угона этого автомобиля выше из-за его объема и бесключевого доступа, поскольку воры могут использовать электронные устройства для усиления сигнала от дармовиса, что позволяет им отключить автомобиль без доступа к ключу", - объяснили в материале.

Toyota Rav 4

Эксперт по автомобилям подчеркнул, что угон Toyota Rav 4 происходит путем соединения жгутов проводов, из-за чего контроллер Area Network думает, что ключ присутствует, несмотря на то, что это не так.

BMW 3 серии

Этот автомобиль обычно угоняют из-за его высокой стоимости при перепродаже и деталей, которые легко продать "магазинам запчастей".

Автодилер Carwow объяснил, что некоторые модели автомобилей являются более привлекательными для воров, ведь их можно разобрать на детали, которые приносят хорошую прибыль.

"Кроме того, роскошные автомобили или те, что имеют высокий потенциал перепродажи, являются привлекательными целями, а старые модели или автомобили без современных противоугонных технологий, таких как иммобилайзеры и сигнализации, легче угнать", - подчеркнули в Express.

Поэтому компания предоставила несколько советов относительно того, как защитить свой автомобиль от кражи. В частности специалисты советуют парковаться в хорошо освещенных, оживленных местах, желательно под камерами видеонаблюдения, а также использовать физические средства защиты, такие как блокировка руля или педалей.

