В Китае придумали, как 'заправить' электрокар за считанные минуты: больше никаких очередей

Китайский автопроизводитель NIO внедрил уникальную систему автоматизированной замены аккумуляторов, которая способна навсегда решить проблему длительного ожидания у зарядных станций. Об этом сообщает издание Supercar Blondie.

Стало известно, что разработка позволяет водителям заменить разряженный аккумулятор на полностью заряженный примерно за три минуты. По времени это фактически равно заправке обычного авто бензином.

Процесс происходит максимально просто: водитель заезжает в небольшой гараж, после чего искусственный интеллект автомобиля инициирует замену. Система автоматически отводит машину обратно в порт, снимает "старую" батарею и устанавливает новую.

Как отмечается в публикации, это уже не теория, а реальность:

"Компания уже осуществила 100 миллионов свопов на 4 000 своп-станциях по всему миру".

Помимо NIO, над аналогичными решениями работают и другие игроки рынка, в частности CATL. По имеющимся данным, CATL уже планирует экспансию на европейский рынок и строит гигафабрику в Испании.

Сейчас станции замены работают только с конкретными марками машин, поскольку их батареи имеют уникальную форму и крепления. Чтобы такая услуга стала доступной каждому водителю, производителям нужно договориться и делать аккумуляторы одного стандарта. Однако разработчики успокаивают: это лишь временные трудности, которые они планируют быстро устранить.

