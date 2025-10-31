Ранее электромобиль Tesla Model Y столкнулся с падением продаж.

В сентябре впервые в 2025 году на европейском рынке новых машин (ЕС, Великобритания и Европейская ассоциация свободной торговли) лидером стал электрокроссовер Tesla Model Y. Об этом сообщает Carscoops.

Примечательно, что автомобиль обрел лидерство в тот момент, когда несколько китайских автопроизводителей демонстрируют рост собственных продаж на европейских рынках. Это говорит о сильных позициях Tesla в Европе.

ТОП-10 самых популярных моделей в Европе:

Tesla Model Y - 25 938 единиц;

Renault Clio - 20 146;

Dacia Sandero - 19 200;

Volkswagen T-Roc - 18 652;

Volkswagen Golf - 18 256;

Volkswagen Tiguan - 17 852;

Kia Sportage - 16 989;

Ford Puma - 16 758;

Toyota Yaris Cross - 15 951;

Opel Corsa - 15 545.

Несмотря на рост продаж Model Y в сентябре, общие показатели модели за год не столь впечатляют.

Напомним, ранее стало известно, что за период с начала года по август самым популярным автомобилем в Европе стал Renault Clio, тогда как Model Y вообще не попала в десятку лидеров.

Если говорить о мировых продажах в целом, то здесь лидером оказался компактный полноприводный автомобиль класса SUV Toyota RAV4. На втором месте по состоянию на август находилась Toyota Corolla, третью позицию занимал пикап Ford F-Series.

