В сентябре впервые в 2025 году на европейском рынке новых машин (ЕС, Великобритания и Европейская ассоциация свободной торговли) лидером стал электрокроссовер Tesla Model Y. Об этом сообщает Carscoops.
Примечательно, что автомобиль обрел лидерство в тот момент, когда несколько китайских автопроизводителей демонстрируют рост собственных продаж на европейских рынках. Это говорит о сильных позициях Tesla в Европе.
ТОП-10 самых популярных моделей в Европе:
- Tesla Model Y - 25 938 единиц;
- Renault Clio - 20 146;
- Dacia Sandero - 19 200;
- Volkswagen T-Roc - 18 652;
- Volkswagen Golf - 18 256;
- Volkswagen Tiguan - 17 852;
- Kia Sportage - 16 989;
- Ford Puma - 16 758;
- Toyota Yaris Cross - 15 951;
- Opel Corsa - 15 545.
Мировой авторынок - последние новости
Несмотря на рост продаж Model Y в сентябре, общие показатели модели за год не столь впечатляют.
Напомним, ранее стало известно, что за период с начала года по август самым популярным автомобилем в Европе стал Renault Clio, тогда как Model Y вообще не попала в десятку лидеров.
Если говорить о мировых продажах в целом, то здесь лидером оказался компактный полноприводный автомобиль класса SUV Toyota RAV4. На втором месте по состоянию на август находилась Toyota Corolla, третью позицию занимал пикап Ford F-Series.