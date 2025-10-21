Оккупанты планируют использовать захваченный порт в Бердянске.

Распоряжением правительства Российской Федерации в морском порту временно оккупированного Бердянска будет создан постоянный пограничный пункт для грузов. Причем процесс курирует местный коллаборационист, сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС).

Таким образом власти России хотят с помощью украинской инфраструктуры усилить финансирование собственной экономики и военной машины, продавая ворованное из Украины зерно.

По информации ЦНС, отвечает за процесс директор предприятия Владимир Стельмаченко, который добровольно сотрудничает с оккупационными властями и организовал схему вывоза украинского зерна в Россию.

Работники порта, которые еще не покинули временно оккупированный Бердянск, вынуждены выходить на работу "из-под палки". Растет количество завезенных из России специалистов, которым не хватает опыта и квалификации, что сказывается на увеличении количества технических сбоев и аварий.

В то же время Стельмаченко "осваивает" средства, выделенные оккупационной администрацией на восстановление порта, для собственного обогащения. Поэтому Бердянский порт превращается в классическую российскую схему по хищению ресурсов, под прикрытием громких лозунгов о "развитии региона".

Москва увеличивает объемы экспортируемого на мировые рынки зерна благодаря урожаю с временно оккупированных территорий Украины. Сумма убытков достигает сотен миллионов долларов. В 2024 году доля ворованного украинского зерна среди всего урожая РФ составила около 3%.

В то же время в России прогнозируют худший урожай гречки в 21 веке. Цены на эту злаковую культуру на полках маркетов РФ могут взлететь вдвое. Ситуация имеет все предпосылки повторить кризис 2014 года, когда в магазинах ввели лимиты на продажу продукта в одни руки.

