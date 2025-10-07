Речь идет о такой важной для рациона злаковой культуре, как гречка.

Общий урожай гречки в России в этом году составит около 880-900 тысячи тонн (тогда как еще в прошлом году было около 1,2 миллиона тонн). Это станет самым низким показателем с начала 21 века, передает УкрАгроКонсалт.

По словам аналитиков, ситуация похожа на кризис 2014 года, когда из-за одновременного сокращения площадей под культуру и слабого урожая цены на гречку удвоились. Тогда в магазинах были вынуждены ввести лимиты на продажу продукта.

В этом году российские фермеры также уменьшили посевные площади гречихи на 32%. С учетом переменчивой погоды, Россия может собрать наименьший урожай за последние два десятилетия, что повлечет дефицит товара.

Сокращение посевов было вызвано невыгодными для производителей закупочными ценами на культуру в предыдущие сезоны. С сокращением площадей до критического минимума, перспективы нехватки гречки стали вполне реальными.

Крупа традиционно входит в рацион жителей России, а сокращение предложения непременно побуждает цены к росту. Население уже начало делать закупки гречки впрок.

Более половины валового сбора культуры приходится на Алтайский край, где уборка урожая задерживается из-за осадков, усиливая общие риски.

Россия увеличивает экспорт зерна на мировые рынки за счет урожая с временно оккупированных украинских территорий. В прошлом году украденное у Украины зерно составило около 3% всего урожая, который собрали в РФ. Сейчас счет присвоенного украинского зерна идет уже на сотни миллионов долларов.

Ранее Совет Евросоюза утвердил новые пошлины на продукты питания и удобрения из России и Беларуси с 1 июля 2025 года для уменьшения доходов агрессора. Отмечается, впрочем, что пошлины на азотные удобрения будут вводиться постепенно, на протяжении переходного периода в три года.

