Урожайность будет на 11% меньше, чем в прошлом году, говорит замглавы профильного комитета.

Резкие погодные колебания в этом году негативно повлияют на урожай. Фермеры соберут меньше овощей, фруктов и ягод, сообщил заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам земельной и аграрной политики Степан Чернявский в интервью Новости. LIVE.

Погодные капризы создали дополнительные риски для агросектора. Но фермеры постепенно адаптируются к климатическим изменениям за счет внедрения новых технологий и методов культивации растений, говорит депутат.

Чернявский сообщил, что в целом в Украине прогнозируется снижение на 11% урожая овощей и плодово-ягодной продукции по сравнению с цифрами 2024 года.

"Ожидаем, что результат будет немного ниже, чем в прошлом году, где-то примерно на 11%. Предварительно по овощам прогнозируется 7,3 млн тонн, плодово-ягодных культур - 1,8 млн тонн, а картофеля - около 19,3 млн тонн", - говорит народный избранник.

При этом Чернявский заверил, что никакого голода быть не может. Предприниматели кое-где даже перерабатывают и отправляют продукцию на экспорт, говорит он. По словам депутата, ситуация несколько лет назад была значительно сложнее.

Цены на ягоды и фрукты в Украине

Между тем рыночные цены на продукты садоводства в Украине демонстрируют разнонаправленную динамику. Так, например, голубика дорожает уже третью неделю подряд и уже прибавила к своей прошлогодней цене 53%.

А вот яблоки уже вдвое дороже, чем в прошлом году. Единственный плюс - что сейчас они дешевеют, хотя эксперты и говорят, что эта тенденция может быть недолгой.

