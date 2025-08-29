Для выращивания свежего зеленого лука нужно немного места, горшок и грунт.

Чтобы наслаждаться свежим луком, не нужен большой огород. Достаточно балкона или даже просто подоконника, горшка и рыхлого субстрата. Садоводы рассказали изданию Марты Стюарт, что в контейнерах лучше всего выращивать небольшие сорта – зелёный лук, батун, перловый или "жемчужный" лук. Они не требуют глубокой почвы и дают хороший урожай даже на ограниченной площади.

Зеленый лук в домашних условиях - что важно знать

Садоводы советуют выбирать компактные и скороспелые сорта: Evergreen Bunching, White Lisbon, Red Baron, Paris Silverskin, а также зелёный лук, который можно срезать несколько раз за сезон. Крупные репчатые сорта в контейнерах выращивать невыгодно - в 10-литровом горшке поместится всего несколько растений.

Как вырастить зеленый лук на подоконнике - инструкция

Как сообщается, лук предпочитает прохладную погоду, поэтому сажать его можно ранней весной (за несколько недель до последних заморозков) или в конце лета для осеннего урожая. Удобнее всего использовать севок – небольшие луковички. Их размещают остриём вверх, слегка присыпав землёй. Почву предварительно увлажняют, а после посадки поливают. Всходы появляются через 1–2 недели.

Видео дня

Контейнер и почва

Горшок должен быть не менее 25–30 см глубиной и обязательно с дренажным отверстием. Для зелёного лука подойдут длинные ящики или широкие плошки. Почва нужна лёгкая, рыхлая, специально для контейнерного выращивания. Обычная огородная земля слишком плотная для этого.

Уход

Луку нужно не меньше 6 часов прямого солнца в день, но он переносит и лёгкую полутень.

Оптимальная температура от +13 до +24 °C. При жаре полив увеличивают.

Земля должна быть постоянно влажной, но без застоя воды. Поливают, когда верхний слой подсыхает.

Раз в 3-4 недели используют жидкое удобрение для овощей, а при формировании луковиц переходят на составы с повышенным калием.

Сбор урожая

Зелёный лук можно срезать частями по мере необходимости – он снова отрастает. Небольшие луковицы (жемчужный или перловый) выкапывают, когда перо начинает полегать. Урожай аккуратно вытаскивают из почвы и просушивают.

Таким образом, выращивание лука на подоконнике - это простой способ получить свежую зелень и ароматные луковички практически в любое время года, даже если у вас нет дачного участка.

Напомним, ранее УНИАН рассказывал, когда сеять семена бархатцев, чтобы украсить сад к осени.

Вас также могут заинтересовать новости: