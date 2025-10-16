Украинских продуктов в ЕС станет больше: что разрешили экспортировать европейцы

Андрей Каут

Местные производители ранее неблагоприятно высказывались об украинских яйцах и сахаре.

Европейский Союз существенно увеличивает беспошлинные квоты на часть продукции украинских аграриев. Больше всего лимит экспорта расширили на мед, сахар, сухое обезжиренное молоко и яйца - на некоторые товары квоты отменили вообще. Статистику приводит Украинский Клуб Аграрного Бизнеса.

Стороны достигли финального согласия по обновлению торговой части Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Данное решение расширяет доступ украинских агропищевых товаров на европейские рынки.

В процентном соотношении больше всего выросли квоты на следующие ключевые товары:

Видео дня

мед - с 6 000 до 35 000 тонн (483%);

белый сахар - с 20 000 до 100 000 тонн (400%);

сухое обезжиренное молоко - с 5 000 до 15 400 тонн (208%);

яйца - с 6 000 до 18 000 тонн (200%);

мясо птицы - с 90 000 до 120 000 тонн (33%).

Также существенно увеличились лимиты экспорта переработанной продукции. Сюда вошли квоты на отруби и их остатки - с 21 000 до 85 000 тонн (405%) и на ячменную крупу и шрот - с 7 800 до 33 200 тонн (423%).

Для таких товаров, как грибы, ферментированное молоко, переработанное молоко и сливки, пищевые препараты - тарифные ограничения полностью отменяются.

В то же время Украина также обязалась расширить квоты для ряда товаров из ЕС. Это касается в частности свинины - с 20 000 до 45 000 тонн, мяса птицы - с 20 000 до 120 000 тонн и сахара - с 40 000 до 100 000 тонн.

Беспокойство европейцев украинским экспортом

Расширению экспорта куриных яиц втрое предшествовал инцидент месячной давности, когда в украинских яйцах на границе с Евросоюзом якобы нашли антибиотики. Об этом заявила Французская организация яичной промышленности (CNPO).

Реклама

В "Союзе птицеводов Украины" сообщили, что расследование данного случая продолжается. При этом там отвергли возможность, что европейские производители яиц таким образом избавляются от украинских конкурентов.

Еще одна отрасль, к которой были вопросы у европейских предпринимателей - сахарная. Стоимость сахара в ЕС за год упала более чем на треть - до самого низкого уровня за последние три года.

Кроме снижения потребления, одной из причин производители назвали избыток предложения, вызванный увеличением экспорта из Украины. Часть сахаропроизводителей ЕС не выдержала конкуренции и закрыла свои заводы.

Вас также могут заинтересовать новости: