Во Франции предположили, что импортируемые из Украины яйца якобы могут содержать антибиотики.

Две недели назад Французская организация яичной промышленности (CNPO) выступила с заявлением, что импортируемые из Украины яйца могут содержать антибиотики, запрещенные в Европе. Но после изучения вопроса становится понятно, что это предположение не соответствует действительности, сообщил УНИАН исполнительный директор ассоциации "Союз птицеводов Украины" Сергей Карпенко.

По его словам, данный случай освещается в европейской прессе несколько искаженно. Продукция, которая реализовывалась во французских супермаркетах, не могла содержать остаточных количеств антимикробных средств.

"Заявления CNPO базировались на оповещениях Европейской системы быстрого оповещения о пищевых продуктах и кормах (RASFF), которая обеспечивает быстрый обмен информацией о наличии риска для здоровья человека, связанного с пищевыми продуктами и кормами. По данным этой системы, проверки грузов с украинскими яйцами согласно европейскому мониторингу на границе, которые экспортировались через Словакию и Польшу в другие страны ЕС, обнаружили остаточные количества загрязняющих веществ, которые превышали установленные пределы", - пояснил Карпенко.

Директор Ассоциации птицеводов отмечает, что продукция из данных грузов была утилизирована на территории стран ЕС и не попала к конечному потребителю. Поэтому французские супермаркеты Carrefour и Leclerc, о которых пишет западная пресса, не могли реализовали партии украинских яиц, где были обнаружены остатки антибиотиков.

По его словам, в настоящее время продолжается расследование данного случая украинским компетентным органом. Его результаты будут сообщены европейским коллегам.

"Производственные мощности предприятия находится под постоянным контролем Госпродпотребслужбы Украины и никакого риска для потребителей нет. Результаты отобранных проб продукции показали отсутствие остатков ветеринарных лекарственных средств. Экспорт с предприятия приостановлен до завершения расследования, - отметил Карпенко.

В данном случае обвинение не связано с политическими мотивами европейских производителей яиц, вызванных желанием не допустить на свои рынки конкурентов из Украины, считает наш собеседник.

"Заметим, что прямого экспорта яиц на рынок Франции из Украины нет, продукция может попадать только через посредников из других стран ЕС", - резюмирует Карпенко.

Напомним, CNPO ранее сообщила, что по крайней мере четыре проверки украинских яиц, которые должны были попасть в ЕС через Словакию и Польшу, обнаружили наличие веществ, которые считают опасными для человеческого здоровья.

Также европейцы жаловались на большие объемы сахара, которые Украина экспортировала в Евросоюз на протяжении двух последних лет. По словам представителей отрасли, это привело к закрытию ряда заводов в ЕС, которые не выдержали конкуренции.

