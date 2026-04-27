Украина приближается к историческому антирекорду в сфере производства сахара, – эксперт

Показатели рискуют стать худшими за всю историю независимости.

В Украине в этом году под сахарную свеклу будут выделены самые небольшие посевные площади за все время независимости страны. Об этом в комментарии Latifundist сообщила председатель правления ассоциации "Укрцукор" Яна Кавушевская.

"У нас будет антирекорд – самая маленькая площадь посевов свеклы в Украине, по крайней мере, с момента создания "Укрцукра" в 1997 году. И, очевидно, раньше – поскольку в 80-90-е годы Украина сеяла более 1,5 млн гектаров", – отмечает Кавушевская.

По данным "Укрцукра", общие площади посевов свеклы в этом году составляют всего 160 тыс. гектар. Даже этот показатель не окончательный и может уменьшиться из-за аномальной погоды, заморозков и ураганов.

"Картина станет более понятной после завершения текущих заморозков, однако мы уже видим более 3000 гектаров посевов свеклы, "выдутых" в результате пыльной бури и которые нужно пересевать на Западе и Юго-Западе. Еще, по оценкам, более 15% посевов находятся в зоне риска из-за заморозков", – предупреждает эксперт.

Далеко не все фермерские хозяйства захотят сеять свеклу повторно, отмечают в "Укрцукре". Аграрии переключатся на другие культуры, поэтому фактическая цифра посевов уменьшится еще сильнее.

По предварительным оценкам УКАБ, за год площади под сахарной свеклой в Украине сократились на 21,6%. Соответственно, будущий экспорт сахара с украинских заводов оценивают в 505 тыс. тонн – это сокращение на 19,7% по сравнению с 2025 годом.

В то же время производство сахара приносит все меньше прибыли. Глобальные цены на этот товар в начале февраля упали до самого низкого уровня за пять лет из-за стремительного снижения спроса.

