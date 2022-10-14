Как оказалось, выращивать ячмень и рожь в Украине стало невыгодно.

В Украине с начала войны выросла цена хлебобулочной продукции. Но вот ржаной хлеб, а также некоторые виды круп в 2023 году вообще могут исчезнуть с прилавков магазинов или стать очень дефицитным товаром.

Об этом сообщает сайт "На пенсии".

По данным аграриев, выращивать ячмень и рожь в Украине стало невыгодно, так как производство зерновых стало значительно дороже из-за подорожания всех составляющих процесса и развала логистических цепочек.

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В результате ржаной хлеб, перловая и ячневая крупа могут исчезнуть из продажи уже в следующем году.

Вместе с тем аграрии не могут продать даже то, что они вырастили, потому что сейчас это зерно никто не покупает по реальной цене.

Итак, в следующем году украинские аграрии, не исключено, могут вообще отказаться от посева ячменя и ржи, что и приведет к дефициту продукции.

Отметим, что растущая инфляция и сокращение посевов из-за войны поставили под угрозу обеспеченность украинцев хлебом по доступной цене. УНИАН выяснял, хватит ли запасов зерна для удовлетворения потребностей нашего населения в хлебе и какой будет его стоимость.

Посев озимых во время войны

По данным Минагрополитики, посев озимых культур на зерно под урожай 2022 года был осуществлен на площади 7,7 млн га – озимой пшеницей и тритикале было засеяно 6,5 млн га, ячменем – 1 млн га, рожью – 159 тыс. га.

Первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий сообщил, что этой осенью украинские аграрии сократят посевные площади зерновых на 25-35%.

По состоянию на 6 сентября в Украине зерновыми было засеяно 7,64 тыс. га, в том числе на 5,17 тыс. га посеяно пшеницы, на 2 тыс. га - ячмень и на 0,47 тыс. га - рожь.

По состоянию на 10 октября аграрии всех областей уже засеяли 1,8 млн га посевных площадей, или 38% к прогнозу.

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