Это поможет украинским продуктам получить признание в ЕС.

Херсонский арбуз и мед Закарпатья и другие, получат регистрацию географического указания, что позволит им получить признание в странах ЕС как национальное достояние.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики.

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"Украина имеет много уникальных продуктов, которые составляют отдельный нишевый сегмент на рынке и имеют дополнительную рыночную стоимость – это продукты с четким географическим происхождением. Мы уже направили для включения в европейский реестр географических указаний документы о таких аутентичных украинских товарах, как "Гуцульская коровья брындза", "Гуцульская овечья брындзя" и "Мелитопольская черешня". Сейчас мы рассматриваем еще ряд таких товаров, которые нуждаются в правовой охране", - отметила заместитель министра Ирина Новикова.

В частности, Минэкономики планирует зарегистрировать такие названия: "Долина Фрумушика", "Придунайская Бессарабия" и "Ялпуг" для вин из соответствующего винограда Одесской области, "Херсонский арбуз", "баранина Фрумушика", "мед Закарпатья", "Закарпатское вино", а также "Аша-Абаг" – для винограда из села Шабо Одесской области.

Право на географическое название

В октябре 2019 года президент Владимир Зеленский подписал закон о согласования украинского законодательства по охране прав на географические указания с правом ЕС.

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Автор: Анна Нагорная