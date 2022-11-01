На девятом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину немецкая железнодорожная компания Deutsche Bahn заявила о том, что не может полностью использовать свои мощности для экспорта украинского зерна из-за пограничной бюрократии ЕС.
Об этом сообщает RND.
"Мы могли бы ездить даже больше, если бы прохождение границы на внешней границе ЕС было быстрее. Централизованная координация - стратегическая и операционная - позволит перевозить большие объемы грузов по железной дороге ", – отметили в компании.
В компании отметили, что необходимо расширить инфраструктуру и ускорить пограничные процессы на внешних границах ЕС.
Война в Украине и Deutsche Bahn Cargo:
В мае 2022 года Deutsche Bahn заявила, что планирует активно поддерживать Украину в экспорте зерна.
Deutsche Bahn Cargo с дочерними компаниями в Польше и Румынии каждый день отправляла несколько эшелонов с украинским зерном в разные морские порты.
Ситуация с зерном:
Для вывоза на экспорт зерна и другой аграрной продукции 22 июля 2022 года в Стамбуле (Турция) было подписано соглашение о разблокировании украинских портов "Одесса", "Черноморск" и "Пивденный". Соглашение предусматривало 120 дней для вывоза украинского зерна с возможностью пролонгации срока действия.
Первое с начала полномасштабной российской войны в Украине судно с украинским продовольствием вышло из Одессы 1 августа.
29 октября 2022 года Россия заявила о выходе из зернового соглашения после "нападений" на корабли Черноморского флота в Севастополе.
По соглашению Москва гарантировала безопасный проход судов с зерновыми грузами из ранее заблокированных черноморских портов. Приостановка коснулась сразу 218 судов. Из них 95 уже покинули свои порты, 101 ожидали сбора зерна и 22 были загружены и ожидали отплытия.
31 октября 2022 года в ЕС заявили о том, что хотят открыть сухопутный коридор для украинского зерна.
Также 31 октября 2022 года министр обороны Турции обсудил с Шойгу "зерновое соглашение".
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