Когда обе стороны смотрят на Трампа, ни одна из них не видит в нем спасителя или мудрого посредника. Они видят человека, который не понимает и не разделяет их образ мышления.

Сегодня появилась возможность встречи президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина, поэтому люди воодушевлены. Однако, есть вещи, которых Трамп не понимает, и поэтому не может остановить Путина.

Как пишет обозреватель The Telegraph Чарльз Мур, Трамп заметно поменял свое отношение к войне РФ против Украины. И наконец-то понял, что нападка на украинского президента Владимира Зеленского в Овальном кабинете в конце фераля не была такой уж блестящей идеей.

Кроме того, американский президент случайно признался, что его представление о мире в Украине заключалось в том, чтобы дать Путину большую часть того, чего он хочет, и Трамп упорно трудился для этого.

Также Трамп был лично оскорблен тем, что Путин убивал мирных украинцев вскоре после дружеских телефонных звонков: "Он так красиво говорит, а потом по ночам бомбит людей".

Но, несмотря на все это, как отметил Мур, Трамп так и не смог предложить серьезного сдерживающего фактора против России.

"Последний визит в Кремль спецпредставителя президента Стива Уиткоффа, отменил срок введения санкций против России... Чувствуется, что именно Трамп, а не Путин, выпрашивает сделку", - высказал мнение обозреватель.

"Представьте это с точки зрения Путина. Конечно, он хочет оставаться на стороне Трампа, но у него совершенно другие приоритеты", - констатировал Мур.

По словам Джеймса Шерра, опытного британо-эстонского эксперта по России, Путин рассматривает Украину как "ампутированного вассала", которого нужно усмирить и он не прекратит войну пока не выполнит это задание.

Мур допустил, что Путин хотел бы перемирия, предложенного Трампом, но только если он сможет извлечь немедленную выгоду.

"Сейчас на него не оказывается огромного давления, вынуждающего прекратить войну. У него достаточно денег и оружия (Россия сейчас получает от Северной Кореи больше снарядов, чем Украина получает от всего ЕС), и, несмотря на ежедневные потери около тысячи человек, достаточно людей, которых можно купить за эти деньги", - рассуждает обозреватель.

Однако, несмотря на все это, украинцы хотят передышки и пойдут на некоторые уступки – возможно, на потерю Крыма. При этом Украина опасается, что США не готовы защищать любую сделку о мире.

Поэтому, когда обе стороны смотрят на Трампа, ни одна из них не видит в нем спасителя или мудрого посредника:

"Они видят человека, который не понимает и не разделяет их образа мышления. Он не может понять, что такое экзистенциальная война, а следовательно, и как можно достичь прочного мира. По неблаговидным причинам он пророссийский и никогда не признает зло российской агрессии, но главное в том, что он может действовать, но не добиваться результатов".

Другой аспект ситуации, который Трамп не понимает - это угроза европейской безопасности и мировому порядку, а также роль НАТО в сохранении мира после 1945 года, который гарантирует эти принципы.

Встреча Трампа и Путина

Встреча Трампа и Путина запланирован на конец следующей недели, сказал представитель Белого дома.

При этом место встречи еще обсуждается. Среди возможных: ОАЭ, Венгрия, Швейцария и Италия. Дополнительные детали и логистика пока неясны и весьма нестабильны.

