Для поражения целей он использует ракеты класса "воздух-воздух" Р-73.

В сеть выложили видео с украинским "кукурузником", переоборудованным под истребитель БПЛА. На него обратили внимание в Defense Express.

Речь идет о сельскохозяйственном турбовинтовом самолете Z-137 Agro Turbo чехословацкого производства, который оборудовали ракетами класса "воздух-воздух" Р-73, предназначенными для советских МиГ-29 и Су-27.

Благодаря этим ракетам самолет может сбивать не только разведывательные БПЛА, но и "Шахеды" и крылатые ракеты. Ему будет трудно догнать ракету из-за того, что ее скорость гораздо больше, но теоретически цель можно атаковать на встречных курсах.

По данным Defense Express, Agro Turbo имеет скорость в 285 км/ч, а максимальная высота полета составляет 5500 м. Максимальная дальность самолета находится на уровне 641 км, тогда как максимальный взлетный вес составляет 2500 кг.

Эти машины давно сняли с производства. По словам специалистов, сейчас в мире насчитывается не более нескольких десятков таких самолетов.

Эрзац-истребители российско-украинской войны

Это далеко не первая попытка превратить гражданский самолет в эрзац-истребитель. Ранее Украина начала использовать для уничтожения российских дронов старый советский спортивно-тренировочный самолет Як-52.

Для уничтожения БПЛА используется личное оружие: то есть фактически речь идет об использовании тактики Первой мировой войны. Несмотря на это, ее эффективность оказалась довольно высокой.

Российским ответом стал модернизированный Як-52Б2, вооруженный полуавтоматическим карабином 12-го калибра. Кроме этого его оснастили РЛС кругового обзора, которая может работать как в режиме "воздух-воздух", так и в режиме "воздух-земля".

