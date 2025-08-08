Киев, Москва и Вашингтон отказались комментировать эту информацию.

Соединенные Штаты Америки и Российская Федерация работают над соглашением о прекращении войны в Украине, которое закрепит оккупацию ее территорий российской армией.

Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на слова людей, знакомых с этим вопросом. По их данным, именно это будет обсуждаться во время личной встречи Дональда Трампа и Путина на следующей неделе. Сейчас Вашингтон пытается получить от Киева и его европейских союзников поддержку этой неопределенной сделки.

Кремлевский правитель Путин требует, чтобы Украина полностью вывела войска из Донецкой и Луганской областей, а также отказалась от оккупированного Крыма. Взамен Москва прекратит наступательные действия в Херсонской и Запорожской областях "вдоль текущих линий фронта".

В статье отмечается, что такое развитие событий стало бы значительным достижением для Путина, который уже давно стремится к прямым переговорам с США без Украины и ее партнеров. Между тем Европа опасается, что именно ей придется контролировать соблюдение перемирия, пока Россия будет восстанавливать свой военный потенциал.

Собеседники отметили, что условия и детали возможного соглашения еще не окончательно сформированы и могут меняться. Его цель - заморозить активную фазу войны, создав условия для перемирия и дальнейших технических переговоров об окончательном урегулировании.

Пока остается неясным, согласится ли Путин принять участие в трехсторонней встрече с Трампом и Зеленским, запланированной на следующую неделю, даже если достигнет договоренностей с президентом США. По словам источников, многие чиновники относятся скептически к его готовности завершить войну и сомневаются, что он действительно заинтересован в мирном урегулировании, которое не будет соответствовать его амбициям.

Встреча Трампа и Путина

Сегодня завершается десятидневный срок ультиматума, который президент США Дональд Трамп выдвинул России. Он настаивал на достижении прекращения огня в Украине в течение этого времени, предупредив, что в случае игнорирования инициативы, Соединенные Штаты введут вторичные санкции против третьих стран, которые продолжают покупать российские нефть и газ.

В рамках дипломатических усилий накануне срока в Москве состоялась встреча между специальным представителем Трампа Стивом Уиткоффом и Путиным.

По официальным сообщениям Кремля, переговоры были "конструктивными" и сопровождались "взаимным обменом сигналами" относительно войны в Украине и перспектив стратегического взаимодействия.

Дональд Трамп в публичных заявлениях назвал встречу очень результативной и даже заявил о достижении значительного прогресса. В то же время, никакого формального соглашения о прекращении огня заключено не было.

В США не скрывают стремления организовать трехстороннюю встречу между Трампом, Зеленским и Путиным, которая могла бы стать первым шагом к деэскалации войны.

Однако в Москве на это отреагировали сдержанно: там отметили, что Путин готов к переговорам исключительно с президентом США, исключая формат с участием Украины.

