Врач рассказала о симптомах нового штамма коронавируса, который начали фиксировать в Украине.

Новый штамм коронавируса Stratus, который начал циркулировать в Украине, вызывает усталость и лишает людей голоса. Об этом рассказала семейный врач Сингапурского медицинского центра Вита Олещенко в эфире Ранок.LIVE.

"На сейчас у нас новинка на "рынке" инфекций - это коронавирус и его новый штамм Stratus. Он еще называется XFG. Это новый штамм, который вызывает очень выраженную слабость. Люди буквально падают с ног", - рассказала она.

По ее словам, в анализах крови обычно нет изменений, что свидетельствует о позднем включении иммунной системы. Среди других симптомов - хриплый или полностью потерянный голос, кашель, а также ларингофарингит (воспаление в области горла).

Врач отметила, что сейчас эпидемию вируса не считают эпидемией и не планируют закрывать заведения или торговые центры. Но несмотря на отсутствие локдаунов посоветовала беречь себя, носить маски, мыть руки и избегать контактов с больными.

"Лечение как такового не существует и нужно лечиться симптоматически. Чем раньше вы обратитесь к врачу со своими симптомами - тем раньше вы получите медицинскую помощь, которая сможет снизить вашу симптоматику и спасти вам жизнь", - сказала она.

В то же время, она сослалась на данные ВОЗ и Министерства здравоохранения Украины о том, что вакцины являются действенным средством защиты от коронавируса.

Напомним, что в прошлом году в мире распространялся штамм коронавируса ХЕС - подвид штамма Омикрон. Болезнь выявляли в США и Европе.

В этом году новые штаммы находили в Бразилии и Китае. В частности, в Китае вирус находили у летучих мышей и изучали его в Уханьском институте. Напомним, что по одной из теорий именно оттуда распространился штамм Covid-19.

