Африканский буйвол имеет прозвище "черная смерть".

В Южно-Африканской Республике во время сафари погиб 52-летний состоятельный охотник на крупную дичь из Техаса - известный в США предприниматель в сфере недвижимости Ашер Уоткинс.

Как пишет The New York Times, ссылаясь на комментарий охотничьей туркомпании Coenraad Vermaak Safaris, инцидент произошел в провинции Лимпопо, что на севере страны. Уоткинс выслеживал буйвола вместе с профессиональным охотником и следопытом. Представитель компании Ганс Вермаак заявил, что атака неповрежденного животного была "внезапной" и "беспричинной". Уоткинс, который когда-то назвал охоту "сохранением природы", погиб от полученных ранений.

Погибший был известен в кругах охотников: на своих страницах в соцсетях (ныне ограниченных в доступе) он публиковал фото с убитыми дикими животными - среди них были пума и олень. После смерти Уоткинса на его аккаунтах появились гневные комментарии от противников трофейной охоты.

Африканский буйвол, также известный как "черная смерть", может весить до 900 килограммов и известен своим крайне агрессивным поведением. По словам специалистов, эти животные часто атакуют без всякой провокации, что делает охоту на них крайне опасной даже для опытных охотников.

Компания Coenraad Vermaak Safaris проводит охотничьи туры в ЮАР, Ботсване, Камеруне, Мозамбике и Танзании. Место, где произошло нападение - район Бамбисана в Лимпопо - это 50 тысяч акров дикой природы, которые организаторы называют "раем для охотников", в том числе и для тех, кто мечтает об охоте на буйвола.

Что известно о буйволах

Африканский буйвол - одно из самых опасных животных Африки, известное своей агрессивностью и непредсказуемостью. Вес взрослого самца может достигать до 1000 кг, а массивные рога образуют характерный "шлем".

Эти животные живут в стадах и активно защищают друг друга, включая раненых. Особенно опасны самцы-одиночки и раненые буйволы - они могут атаковать без провокации и даже преследовать нападающего.

Из-за таких черт африканского буйвола часто называют "черной смертью" или "убийцей охотников". Он входит в "Большую пятерку Африки" - перечень самых опасных животных континента.

Несмотря на мощность и численность, некоторые подвиды буйволов являются уязвимыми из-за потери среды обитания и браконьерства.

