Средства поступят в рамках Ukraine Facility.

В пятницу, 8 августа, Совет Европейского Союза принял решение о предоставлении Украине 3,056 млрд евро финансовой поддержки.

Об этом в своем Telegram-канале сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко. Она назвала это мощным сигналом доверия к украинскому курсу реформ и способности обеспечивать стабильность в самые трудные времена:

"Сегодня Совет ЕС принял решение о предоставлении Украине 3,056 млрд евро. Благодарны датскому председательству за четкую поддержку. Каждое такое решение приближает нас к сильной Украине в единой Европе".

В то же время на сайте Совета Евросоюза отмечается, что Украина получит более 3,2 миллиарда евро. "Это финансирование направлено, главным образом, на укрепление макрофинансовой стабильности Украины и поддержку функционирования ее государственного управления", - говорится в сообщении.

Международная помощь Украине

Ранее стало известно, что очередной транш финансовой помощи Украине в рамках программы Ukraine Facility будет меньше ожидаемого. Это связано с тем, что Киев не выполнил три из шестнадцати запланированных реформ, согласованных с Европейским Союзом.

Европейская комиссия признала успешной реализацию 13 реформ и на этом основании рекомендовала Совету ЕС сократить объем выплаты - вместо запланированных 4,5 миллиарда евро предоставить 3,05 млрда.

Как сообщает Reuters, в случае дальнейших массированных ударов России по территории Украины и отсутствия ответа правительства на требования международных кредиторов о проведении реформ, дефицит финансирования Украины в 2026 году может существенно возрасти.

Издание отмечает, что значительная часть бюджетных доходов Украины направляется на нужды армии, тогда как социальные и гуманитарные расходы покрываются преимущественно за счет внешней помощи.

С начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года Украина уже получила около 139 миллиардов долларов международной поддержки.

