Это первый конкретный признак недовольства Индии после того, как президент США Дональд Трамп ввел пошлины на ее экспорт.

Индия приостановила планы по закупке нового американского оружия и самолетов.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на осведомленные источники. Отмечается, что это первый конкретный признак недовольства Индии после того, как президент США Дональд Трамп ввел пошлины на экспорт.

Дело в том, что Индия намеревалась отправить министра обороны Раджнатха Сингха в США в ближайшее время для объявления о некоторых закупках, но эту поездку отменили, сообщили источники.

По данным источников, Сингх планировал объявить о покупке 6 разведывательных самолетов Boeing P8I и вспомогательных систем для ВМС Индии во время теперь уже отмененной поездки. Переговоры о закупке самолетов в рамках предлагаемой сделки на сумму $3,6 млрд находились на финальной стадии.

По данным Reuters, переговоры о закупках Индией боевых машин Stryker производства General Dynamics Land Systems и противотанковых ракет Javelin, разработанных Raytheon и Lockheed Martin (LMT.N), также приостановлены из-за пошлин.

Один из источников заявил, что закупки оборонной продукции могут быть возобновлены, как только Индия получит ясность в отношении тарифов и направления двусторонних отношений, но "только не так скоро, как ожидалось".

Другой источник сообщил, что письменных указаний о приостановке закупок не было, что указывает на то, что у Дели есть возможность быстро изменить курс, хотя "никакого продвижения вперед, по крайней мере, пока нет".

При этом правительство Индии опубликовало заявление, в котором сообщения СМИо приостановке переговоров названы "ложными и сфабрикованными". В заявлении также говорится, что закупки осуществляются в соответствии с "существующими процедурами".

В Дели также возмутились тем, что подвергаются нападкам со стороны США, в то время как сам Вашингтон и Европа торгуют с РФ, когда это отвечает их интересам.

Трамп и пошлины для Индии

6 августа Трамп ввел дополнительные 25% пошлины на индийские товары в качестве наказания за закупки Дели российской нефти, которые, по его словам, означали, что страна финансирует войну РФ против Украины.

Это увеличило общую пошлину на индийский экспорт до 50% - один из самых высоких показателей среди всех торговых партнеров США.

