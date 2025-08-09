Нетаньяху поговорил с канцлером Германии и "выразил своё разочарование решением Мерца", заявив, что "Германия поощряет терроризм ХАМАС".

Германия заявила о прекращении поставок Израилю военной техники, которая может быть использована в операциях в секторе Газа, что вызвало резкую критику со стороны премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Об этом пишет Bloomberg.

Запрет на поставки запасных частей для танков и других товаров военного назначения будет действовать до дальнейшего уведомления, заявил в канцлер Фридрих Мерц, ссылаясь на страдания мирного населения.

Отмечается, что это решение, вызванное решением Нетаньяху о военном захвате города Газа Израилем, имеет важное значение для Германии, которая традиционно является одним из самых верных сторонников Израиля в силу своей исторической ответственности, связанной с Холокостом. Мерц сказал:

"Правительство Германии по-прежнему глубоко обеспокоено продолжающимися страданиями мирного населения в секторе Газа. В связи с запланированным наступлением израильское правительство несет еще большую ответственность за обеспечение этого населения, чем прежде".

Позже Нетаньяху поговорил с канцлером Германии и "выразил своё разочарование решением Мерца", заявив, что "Германия поощряет терроризм ХАМАС".

Отмечается, что решение Мерца во многом символично, поскольку в последние недели Германия направляла мало военной помощи, а Израиль получал запчасти для своих танков из США.

Канцлер неоднократно призывал Израиль смягчить "катастрофический" гуманитарный кризис в секторе Газа и пригрозил, что его правительство рассмотрит возможные дальнейшие шаги, если ситуация не улучшится.

Мерц подтвердил право Израиля на самооборону, но усомнился в том, что дальнейшие атаки на сектор Газа помогут ему достичь своей цели - разгромить ХАМАС.

Нетаньяху заявил, что "цель Израиля - не захват Газы, а освобождение её от ХАМАС и создание там мирного правительства".

Ситуация в секторе Газа

Утром пятницы, 8 августа, военно-политический кабинет Израиля одобрил план взятия под контроль города Газа.

"Армия обороны Израиля будет готовиться к установлению контроля над городом Газа, одновременно оказывая гуманитарную помощь гражданскому населению за пределами зон боевых действий", - было сказано в заявлении офиса Биньямина Нетаньяху.

