Аналитики проекта отметили, что сейчас основная часть Дачного находится в серой зоне, где ведутся активные боевые действия.

Оккупанты фиксируются на противоположном берегу реки Волчья от села Дачное Днепропетровской области и осуществляют постоянное давление в восточном районе от населенного пункта со стороны Новоукраинки.

Об этом сообщили аналитики проекта DeepState. Там отметили, что оккупанты в последнее время пробуют "залезать в посадки вокруг села, особенно уделяют внимание посадкам севернее Дачного".

Аналитики отметили, что россияне пытаются накопиться и закрепиться или просто прячутся, чтобы выжить.

Силы Обороны в свою очередь пытаются контролировать перемещение противника, уничтожают его при обнаружении и прилагают усилия, чтобы зачищать занимаемые россиянами позиции.

"Основная часть населенного пункта Дачное находится в серой зоне, где ведутся активные боевые действия, ведь противник не оставляет попыток занять село... Основной ресурс врага для штурмовых действий - малые группы пехоты", - отметили аналитики.

В проекте подчеркнули, что населенный пункт Дачное не находится под оккупацией противника. Аналитики отметили, что россияне не могут там закрепиться, а в последнее время, даже нормально подойти к селу.

Ситуация вокруг Дачного

Еще в начале июля украинские военные вывесили флаг в населенном пункте Дачное, о захвате которого заявляли россияне. Видео с флагом 37-й отдельной бригады морской пехоты было опубликовано на официальной странице Военно-морских Сил ВСУ. Воины 2-го батальона морской пехоты установили знамя 6 июля.

Перед этим российские пропагандисты распространили видео с российским триколором, заверив, что украинский поселок Дачное якобы находится под их контролем.

Вскоре в Генштабе ВСУ опровергли эти сообщения и отметили, что захватчиков, которые сделали в населенном пункте фотографию с триколором, ликвидировали.

