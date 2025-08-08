Кроме мяса, стремительно растут цены на растительные масла.

В мире стремительно дорожают некоторые продукты питания. Больше всего в июле по всему миру подорожали мясо и растительные масла, говорится в актуальном отчете Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.

Цены на мясо в июле были на 1,2% выше, чем в июне, и на 6% выше, чем год назад, достигнув нового исторического максимума. Рост обусловлен преимущественно повышением цен на говядину и баранину, а также незначительным ростом цен на птицу, тогда как свинина, наоборот, подешевела.

Цены на растительное масло существенно выросли (7,1%) и достигли трехлетнего максимума. Рост обусловлен повышением котировок на пальмовое, соевое и подсолнечное масло, что с лихвой компенсировало снижение цен на рапсовое масло. Цены на подсолнечное масло выросли из-за сезонного сокращения поставок в Черноморском регионе. Зато мировые цены на рапсовое масло в июле снизились, главным образом под давлением поступления новых запасов урожая в Европе.

Зерновые подешевели на 0,8% за месяц и на 3,8% за год. Так, сообщается, что мировые экспортные цены на ячмень и кукурузу выросли, тогда как цены на сорго и пшеницу снизились. Засушливые условия в Восточной Европе и некоторых районах Украины в частности повлияли на международные цены на кукурузу. Рис за месяц подешевел на 1,8%.

Молочная продукция незначительно подешевела (0,1% к июню), но все равно продавалась гораздо дороже, чем год назад (21,5%). Первое с апреля 2024 года подешевение этой группы товаров было вызвано падением международных цен на сливочное масло и сухое молоко, которое было в значительной степени компенсировано дальнейшим ростом цен на сыр. Также впервые за полгода подешевело масло.

Отметим, что цены на сахар были ниже относительно предыдущего месяца (0,2%) и 2024 года (13,5%), продолжая пятимесячную тенденцию к снижению.

В целом, по данным ФАО, индекс цен на все продукты питания в июле 2025 года вырос по сравнению с июнем на 1,6%. Для сравнения, в июле 2024 года индекс продуктовых цен был ниже на 7,6%.

Цены на продукты в Украине - последние новости

В Украине фиксируются значительные колебания цен на традиционные летние овощи - помидоры и огурцы. Так, тепличные помидоры продолжают дешеветь, а грунтовые помидоры вообще пользуются низким спросом из-за невысокого качества и внешнего вида.

В то же время на огурцы достаточно высокий спрос. Украинцев не может не радовать, что сейчас они стоят на 15% дешевле, чем год назад в августе.

Отметим, что несмотря на некоторое удешевление зерновых на мировом рынке, в Украине есть все предпосылки к существенному подорожанию отдельных видов хлеба из-за неурожая.

