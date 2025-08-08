Среди вероятных мест для встречи названы 4 страны.

Встреча американского президента Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина запланирован на конец следующей недели.

Такой анонс сделал высокопоставленный представитель Белого дома, передает Sky News. При этом место встречи все еще обсуждается, сообщил чиновник, но, по его словам, возможны ОАЭ, Венгрия, Швейцария и Италия.

Дополнительные детали и логистика пока неясны и весьма нестабильны, добавили они.

Видео дня

Издание отметило, что к настоящему времени точная дата пока не ясна, и неизвестно, будет ли в ней участвовать украинский президент Владимир Зеленский.

Официальный представитель заявил, что россияне предоставили список требований для возможного прекращения огня, и Вашингтон теперь пытается заручиться поддержкой украинцев и европейских союзников. Со своей стороны, Украина давно заявила, что не уступит оккупированные Россией земли.

Встреча Трампа и Путина

Последние несколько дней СМИ начали активно обсуждать возможную встречу Трампа и Путина.

Сегодня издание Bloomberg со ссылкой на обознанные источники сообщило, что на встречу Путина и Трампа готовят сделку, которая не понравится Украине. Однако, пока точно не известно, в чем суть этой сделки.

Вас также могут заинтересовать новости: