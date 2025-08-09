Ураинцам не стоит ожидать резким изменений.

Курс доллара в Украине в субботу, 9 августа, в большинстве обменников и открытых отделений банков будет находиться в пределах - прием от 41,10 до 41,35 гривни и продажа от 41,45 до 41,80 гривни, сообщил финансовый аналитик Алексей Козырев.

При этом, согласно его прогнозу, курс евро сегодня будет находиться в пределах - прием от 48,10 до 48,30 гривни и продажа от 48,45 до 48,80 гривни.

"В сложившейся ситуации владельцы обменников на выходных предпочтут проработать в формате "с оборота" и не раскачивать рынок. Спред как по доллару, так и по евро будет в большинстве обменников в пределах 15−20 копеек", - считает эксперт.

Видео дня

Национальный банк Украины установил на понедельник, 11 августа, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,39 гривни за доллар.

При этом по отношению к евро гривня также усилила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 48,19 гривни за один евро.

В то же время на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару установились на уровне от 41,38 до 41,41 гривни за еденицу американской валюты, а евро - от 48,18 до 48,21 гривни за единицу единой европейской валюты.

Вас также могут заинтересовать новости: