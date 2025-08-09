В Китае впустили комаров-хищников, чтобы побороть вирус чикунгунья

Власти сочетают природные и социальные меры для борьбы с вирусом.

Со вспышкой вируса чикунгунья в Китае решили бороться с помощью природных средств - запустили дроны для опрыскивания, комаров-каннибалов и рыб, которые должны поедать личинки зараженных комаров. Об этом пишет The Telegraph.

Китайские власти начали масштабные меры против комаров, чтобы подавить распространение вируса чикунгунии. Среди использованных природных инструментов есть большие комары (вид Toxoryhnchites), личинки которых питаются комарами вида Aedes - того вида, который переносит чикунгунью и лихорадку денге. Считается, что каждая личинка может съесть и убить несколько тысяч опасных комаров. Эти личинки отличаются тем, что нападают на опасный вид комаров даже когда не голодны. При этом они не питаются человеческой кровью и поэтому не представляют опасности для людей.

Издание отмечает, что Китай не первая страна, которая использует этих насекомых для контроля опасного вида. Их выпускали в Америке, Малайзии и Индии. Результаты были разными, но в Новом Орлеане наблюдалось сокращение количества комаров Aedes до 45 процентов после того, как были использованы насекомые-каннибалы.

Также в Китае запустили в местные озера до 5 тысяч рыб, которые питаются личинками комаров. При этом комары размножаются не только в озерах, а даже в небольших количествах воды, а в Китае сейчас держится жаркая и влажная погода.

Вместе с тем продолжаются мероприятия "патриотического здравоохранения", напоминающие суровую политику Китая во времени начала распространения ковида. Они предусматривают распыление инсектицидов, постоянное тестирование ограничения работы торговых центров и общегородские локдауны.

Распространение вируса в Китае

Как писал УНИАН, в Китае, а также Южной Америке и Африке, зарегистрирована вспышка вируса Чикунгунья - крупнейшая с начала выявления вируса в 2008 году. Основные симптомы вируса - лихорадка и боль в суставах, а также головная боль, мышечные боли, отеки суставов, кожная сыпь. К счастью, вирус крайне редко приводит к смертельным последствиям.

За текущий год зарегистрировано уже 240 тысяч случаев заражения. С июля только в южной провинции Гуандун было зарегистрировано более 7000 случаев изнурительной болезни, переносимой комарами, - рекордное количество, вызванное международными поездками, высокими температурами и чрезвычайно сильными дождями.

