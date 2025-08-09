Россияне захватили два новых населенных пункта, - DeepState

Как сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, за прошедшие сутки произошло 131 боевое столкновение.

Российская армия оккупировала села Новохатское и Толстой Волновахского района Донецкой области. Об этом сообщает проект DeepState.

"Враг оккупировал Новохатское и Толстой, а также продвинулся вблизи Верхнекаменского, Новоспасского, Никаноровки, в Воскресенке, Зеленом Гаю и Торецке", - сказано в сообщении.

Отмечалось, что на Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло 10 боестолкновений. Противник нанес 13 авиационных ударов, в общем сбросил 31 управляемую авиационную бомбу и совершил 226 артиллерийских обстрелов, в том числе 10 - из реактивных систем залпового огня.

Вчера россияне четыре раза атаковали на Южно-Слобожанском направлении - в районе Волчанска и в направлении Нововасильевки. На Купянском направлении противник совершил пять попыток наступления в районах Мирного, Купянска, Голубовки и в направлении Новой Кругляковки.

На Лиманском направлении Силы обороны отражали 19 штурмовых действий в районах населенных пунктов Грековка, Карповка, Заречное, Колодязи, Торское, Диброва, Серебрянка, а также в сторону Шандриголово и Ямполя.

Там сообщили, что на Северском направлении враг дважды атаковал в районах Григорьевки и Федоровки. С начала минувших суток на Краматорском направлении подразделения россиян дважды атаковали в районе Часового Яра и Белой Горы.

На Торецком направлении за вчера состоялось семь боестолкновений. Враг пытался штурмовать позиции украинских подразделений в районах Торецка, Щербиновки, Катериновки, Русиного Яра и Плещеевки.

Отмечалось, что на Покровском направлении, с начала минувших суток, противник 33 раза атаковал в районах населенных пунктов Зверево, Владимировка, Родинское, Полтавка, Бойковка, Красный Лиман, Лысовка, Котлино, Удачное, Новоукраинка, Зеленый Кут, а также в направлении Казацкого, Дорожного и Новопавловки.

На Новопавловском направлении украинские защитники отбили 17 атак захватчиков в районах населенных пунктов Филиал, Зеленое Поле, Толстой, Темировка, Малиевка, Новополье и Ольговское.

По данным Генштаба, на Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отбили вражеский штурм вблизи Малиновки. На Ореховском направлении украинские защитники отбили одну атаку захватчика в сторону Новоандреевки, еще один бой продолжается. На Приднепровском направлении Силы обороны отбили девять атак противника.

Ранее аналитики DeepState сообщали, что россияне фиксируются на противоположном берегу реки Волчья от села Дачное Днепропетровской области и осуществляют постоянное давление в восточном районе от населенного пункта со стороны Новоукраинки.

Там отметили, что оккупанты в последнее время пробуют "залезать в посадки вокруг села, особенно уделяют внимание посадкам севернее Дачного". Они отметили, что россияне пытаются накопиться и закрепиться или просто прячутся, чтобы выжить.

