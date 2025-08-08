Гетманцев подчеркнул, что сейчас главной задачей для государства является обеспечение мира, но в то же время призвал не строить иллюзий

Глава финансового комитета ВРУ Даниил Гетманцев заявил, что Украина открыта к любым форматам встреч, лишь бы наступил мир. Об этом он сказал в интервью Новини.LIVE.

Нардеп признал, что нас ждут сложные компромиссы, а не быстрое возвращение к границам 1991 года.

"Точно есть признаки того, что процесс идет в правильном направлении, то есть он приближается к миру. Признаки реальных требований от РФ, не вымышленных, а настоящих, уже есть. Они есть у США. И это создает определенную базу для договоренностей", - сказал он.

Видео дня

Гетманцев подчеркнул, что сейчас главной задачей для государства является обеспечение мира, но в то же время призвал не строить иллюзий:

"Я бы не советовал гражданам рассчитывать на то, что мы получим границы 1991-го года. Это вряд ли будет. Это будут очень тяжелые компромиссы. Но они крайне необходимы и от них зависит будущее страны".

Война в Украине - варианты завершения

Ранее телеканал CNN перечислил 5 возможных последствий войны после встречи Владимира Путина и Дональда Трампа - среди них только один считают положительным для Украины. При этом CNN отметил, что ни один из сценариев невозможен без участия самой Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: