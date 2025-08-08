Дефицит картофеля в РФ и Беларуси распространяется дальше на восток.

В Казахстане власти приняли решение наказывать штрафами продавцов картофеля, которые торгуют им вне товарной биржи в объемах более 60 тонн.

В бюджет виновники уже заплатили 560 тыс. грн в пересчете на нашу валюту, сообщает EastFruit.

Доподлинно неизвестно, инкриминировали ли нарушителям "продажу картофеля в особо крупных размерах" или нет. Но, хотя в Казахстане уверяют, что дефицита овоща у них нет и не будет, можно вспомнить, что в РФ и Беларуси в этом году ситуация была совсем плачевной.

Видео дня

Как ранее сообщали СМИ, еще в конце мая власти России вынуждены были официально признать проблему и разрешить беспошлинный импорт картофеля из "дружественных" стран. К примеру, начали импортировать картофель даже из Монголии - раньше было с точностью до наоборот. А губернатор Калининградской области вообще запретил вывозить картофель из региона.

Произошел значительный рост цен на картофель, что негативно повлияло на кошельки россиян и вызвало возмущение населения. Участились случаи традиционных грабительских налетов на дачи и огороды с целью завладеть желанным овощем.

Примечательно, что самоизбранный президент Беларуси Александр Лукашенко не слишком сильно рвался протянуть руку помощи своему другу из Кремля. У него тоже наблюдался дефицит картофеля по тем же причинам - заморозки и засуха в этом году.

Российское вторжение в Украину - последствия для продукции

Пока простые россияне грабят огороды один у другого с целью разжиться картофелем, страна-агрессор наращивает экспорт украденного украинского зерна. Счет уже идет на сотни миллионов долларов.

И хотя еще рано говорить об окончательных цифрах по урожаю этого года, аграрии прогнозируют его уменьшение по сравнению с предыдущим. Говорят даже о сильном подорожании отдельных сортов хлеба.

Вас также могут заинтересовать новости: