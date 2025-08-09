Пик звездопада, по данным экспертов, ожидается в ночь со вторника, 12 августа на утро среды, 13 августа. Однако, яркая луна может помешать наблюдению такого красивого астрономического явления, пишет The Independent.
Как указано в материале, эксперты советуют подождать неделю или две, чтобы увидеть падающие звезды на более темном небе.
Объясняется, что во время пика звездопада Персеиды луна будет на 84% полной. Поэтому, согласно данным Американского метеорного общества, в небе можно будет увидеть от 10 до 20 метеоров в час. Если же небо будет темным и луны не будет видно, тогда может происходить от 60 до 100 метеоров в час.
Поскольку наблюдать за звездопадом Персеиды можно до 23 августа, то желающие могут найти время, чтобы увидеть это необычайно красивое явление.
Указывается, что поскольку Земля вращается вокруг Солнца, несколько раз в год она проходит через обломки, остающиеся от пролетающих комет или астероидов. Источником Персеид являются обломки кометы 109P/Свифт-Туттл.
Когда эти быстро движущиеся космические камни входят в атмосферу Земли, обломки встречаются с новым сопротивлением воздуха и сильно нагреваются, а затем сгорают. Иногда окружающий воздух кратковременно светится и оставляет после себя огненный хвост - "конец падающей звезды".
Указывается, что чтобы наблюдать за звездопадом, необязательно иметь телескоп, достаточно выехать за город подальше от городских огней и больших сооружений. Лучшее время для наблюдения за метеоритным дождем - ранние часы перед рассветом, когда луна находится низко над горизонтом.
Лунные и солнечные затмения в 2025 году
Ранее УНИАН сообщал, что в ночь с 7 на 8 сентября будет осеннее лунное затмение, которое называется Кровавая ночь. Объясняется, что Земля, ее спутник и Солнце "выстроятся" в один ряд, из-за чего Луна окажется в тени полностью. Однако, украинцы смогут увидеть затмение только на его пике.
Также мы писали, что в ближайшие три года Испанию ждет уникальное небесное зрелище - трилогия солнечных затмений, два из них будут полными. Поэтому, ожидается, что эту страну посетит немало туристов. Указывается, что первое полное солнечное затмение состоится 12 августа 2026 года, а второе - 2 августа 2027 года. В обоих случаях Испания станет одной из лучших зон наблюдения за ними в Европе.