Ford Motor Company начала выпуск пикапа Ford F-Series в конце 40-х.

Рейтинг самых продаваемых автомобилей в США в 2025 году возглавляет Ford F-Series. Об этом сообщает портал Focus2Move.

Несмотря на падение в 1,7%, доля Ford F-Series в первом полугодии составила 5%, что является очень хорошим результатом, учитывая объемы американского рынка.

Отметим, что Ford F-Series - настоящая классика не только американского, но и мирового авторынка. Автомобиль в разных итерациях выпускается с 1948 года. Ранее стало известно, что Ford выпустил 40-миллионный пикап F-Series.

На второй позиции находится еще один пикап - Chevrolet Silverado. Его выпускают не так долго - с 1998 года. Автомобиль получил большую популярность, появившись в фильме Квентина Тарантино "Убить Билла", а также в клипе певицы Lady Gaga под названием Telephone.

Третья строчка вряд ли порадует американских патриотов, ведь на ней находится японский кроссовер Toyota RAV4. Интересно, что первое поколение этого авто позиционировали как женский автомобиль для активного отдыха - отсюда и происхождение названия (Recreation Active Vehicle).

Среди наиболее интересных тенденций - стремительное падение Tesla Model Y и значительный скачок Toyota Tacoma.

В целом десятка выглядит следующим образом:

Ford F-Series (-1,7%);

Chevrolet Silverado (-16,6%);

Toyota RAV4 (-17,5%);

Honda CR-V (+6,1%);

Ram Pick-Up (+16,4%);

GMC Sierra (+14,5%);

Chevrolet Equinox (+15,6%);

Toyota Camry (-15,5%);

Tesla Model Y (-41,7%);

Toyota Tacoma (+58,6%).

