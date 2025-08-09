По словам ученых, оно была важной персоной, но на момент смерти была слишком молода, чтобы самой достичь такого статуса.

Археологи обнаружили в Иране роскошную могилу девушки, жившей более 3000 лет назад, когда этот регион входил в состав Великой Хорасанской цивилизации. Об этом пишет Live Science.

Отмечается, что она умерла в возрасте около 18 лет, вероятно, естественной смертью. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Iran, богатый инвентарь, включая золотые украшения, указывает на то, что она происходила из богатой семьи с "наследственным статусом".

Могила, расположенная на археологическом участке Тепе-Чалоу в отдалённой провинции Северный Хорасан на северо-востоке Ирана, является одной из самых богатых, когда-либо найденных времён Великой Хорасанской цивилизации (GKC), сообщил ведущий автор исследования Али Вахдати, археолог Министерства культурного наследия Ирана.

Видео дня

По его словам, одним из самых примечательных предметов погребения был изготовленный вручную прямоугольный ящик из чёрного камня, богатого минералами "хлорит", украшенный резными изображениями змей и скорпионов.

Коробка использовалась для хранения косметики или "кохля" - чёрного порошкообразного минерала, часто использовавшегося в древности в качестве подводки для глаз. Изображения змей и скорпионов, "возможно, выполняли ритуальные или защитные функции", пишут ученые.

Отмечается, что срезвычайно похожая шкатулка ранее была найдена в могиле бронзового века к северу от Тепе Чалоу в древнем регионе Бактрия, который сейчас охватывает части Афганистана, Таджикистана и Узбекистана; и шкатулка из Тепе Чалоу, по-видимому, также была сделана из камня, привезённого из Бактрии, сказал Вахдати.

В 2006 году Вахдати впервые обнаружил место раскопок Тепе Чалоу ("холмы Чалоу" по-персидски) во время археологических исследований близлежащего речного бассейна, но смог вернуться к раскопкам только в 2011 году. В настоящее время здесь обнаружено 48 могил, расположенных группами на большом расстоянии друг от друга и покрытых невысокими курганами, которые и дали название этому месту.

Интересно, что большинство захоронений относятся к Бактрийско-Маргианскому археологическому комплексу (БМАК), который был частью Великой Хорасанской цивилизации - государства бронзового века с укреплёнными поселениями и монументальной архитектурой, которое торговало как с Месопотамией, так и с долиной Инда, пока не начало приходить в упадок в XIII веке до н. э. Но некоторые захоронения датируются ещё более ранним периодом - поздним энеолитом ("медно-каменным") в IV тысячелетии до н. э., когда впервые был заселён Тепе-Чалоу.

Могила юной женщины, известная как "Могила 12", была обнаружена в 2013 году, но новое исследование, по словам Вахдати, стало первым случаем её подробного описания.

Ученые отметили, что точный возраст захоронения пока неизвестен, но предполагается, что похороненная там женщина жила в конце III тысячелетия до н. э. Она была похоронена в скорченном положении на правом боку, лицом на юго-восток, что, по-видимому, является древней традицией на месте погребения Тепе Чалоу.

Интересно, что помимо изысканной шкатулки для косметики, в могиле молодой женщины были найдены две золотые серьги, золотое кольцо, несколько булавок из слоновой кости и бронзы, в том числе одна в форме руки, бронзовое зеркало, несколько керамических сосудов и бронзовая печать-штамп с изображением человеческих ног.

Вахдати сказал, что подобные печати-штампы были найдены на археологических памятниках бронзового века на юге Ирана, и что это была одна из нескольких печатей, найденных в могиле, которая свидетельствовала об активной роли женщины и её социальном положении в её общине.

Он добавил, что булавки из слоновой кости и бусины из лазурита указывают на дальние торговые связи её общины с другими древними регионами, включая территорию современного Афганистана и долину Инда. По словам ученого, женщина была важной персоной, но на момент смерти была слишком молода, чтобы самой достичь такого статуса. Скорее всего, она унаследовала свой социальный статус и богатство от семьи, либо по рождению, либо через брак. Вахдати сказал:

"Наличие такого богатства в могиле подростка остаётся уникальным явлением в археологических находках Большого Хорасанского периода. На данном этапе мы можем говорить лишь о передаче элитного статуса по наследству, что согласуется с иерархической природой общества Большого Хорасана".

Новости археологии

Ученые обнаружили доказательства того, что по меньшей мере 11 человек, включая взрослых, подростков и детей, могли стать жертвами военного каннибализма во время кровавого события в пещере Эль-Мирадор на севере Испании более 5600 лет назад.

На костях, найденных в пещере, были обнаружены следы порезов, человеческих укусов, переломы для извлечения костного мозга и следы варки, согласно выводам исследователей.

Вас также могут заинтересовать новости: