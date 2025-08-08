В США подняли уровень воды в реке, чтобы семья вице-президента Вэнса покаталась на каяках

Таким образом создали идеальные условия для сплава по течению.

Охрана вице-президента Джей Ди Вэнса в прошлый уикенд повысила уровень воды в реке, чтобы он и его семья могли отпраздновать его 41-й день рождения, сплавляясь на байдарках. Об этом пишет The Associated Press (AP).

Секретная служба США сообщила, что повысить уровень воды в реке Литл-Маями в штате Огайо требовали для того чтобы обеспечить "безопасную работу" моторных плавсредств и аварийных служб во время охраны вице-президента. Для этого корпус инженеров армии США (USACE) временно увеличил отток воды из озера Цезарь-Крик на юго-западе Огайо в реку Литл-Маями, "чтобы обеспечить безопасную навигацию персонала Секретной службы США". Отмечалось, что это решение соответствовало оперативным критериям и было в пределах обычной практики.

Правда, в инженерной службе было определено, что эти операции не будут иметь негативного влияния на уровень воды вниз и вверх по течению. А людей и организации вниз по течению реки предупредили об увеличении стока, которое произошло 1 августа 2025 года. День рождения Вэнса был 2 августа.

Видео дня

Тем не менее, многие критики осудили это действие, как проявление привилегий к вице-президенту. Напоминали, что администрация Трампа неоднократно подчеркивала сокращение государственных расходов.

Пресс-секретарь Вэнса Тейлор Ван Кирк заявила, что вице-президент не знал о поднятии уровня реки.

"Секретная служба часто принимает защитные меры без ведома вице-президента или его сотрудников, как это было в прошлый уикенд", - написала она в текстовом сообщении журналистам.

Однако источник издания The Guardian сообщил, что запрос на изменение выпуска воды из озера в реку был сделан не только для поддержки охраны вице-президента, но и чтобы создать "идеальные условия для каякинга".

К тому же АР напомнило, что это не первый случай привилегий для семьи Вэнса. В частности, для них закрывали Колизей в Риме и Тадж-Махал в Индии.

Спор Зеленского с Трампом и Вэнсом в Белом доме

Напомним, что в феврале 2025 года во время визита команды президента Владимира Зеленского в США и встречи с американским президентом возникла скандальная ситуация. В прямом эфире лидеры начали спорить. На реплику вице-президента Джей Ди Вэнса о том, что нужно пробовать дипломатично уговорить Путина уступить Зеленский напомнил, что с российским диктатором невозможно о чем-то договориться. Тогда Вэнс начал говорить о нехватке мужчин в ВСУ и других проблемах Украины, Зеленский сказал, что тот даже не был в Украине ни разу, а проблемы во время войны испытывала бы любая страна.

В спор вмешался Трамп. Впоследствии трансляция была завершена. Но, очевидно, последствия были существенными - ведь украинская делегация прервала визит в Белый дом и уехала раньше запланированного.

Следующая встреча Зеленского и Венса состоялась в мае 2025 года во время интронизации нового Папы римского в Ватикане. Судя по фото, они пожали руки друг другу и были приветливыми.

Ожидается, что именно Вэнс станет следующим кандидатом от республиканцев на пост президента США на выборах 2028 года. По крайней мере, это допускал Государственный секретарь США Марко Рубио, который дружит с Вэнсом.

Вас также могут заинтересовать новости: