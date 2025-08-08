Robot Mall занимает целых три этажа и предлагает более 100 моделей как для бизнеса, так и личного пользования.

В Пекине открыли первый в мире магазин по продаже гуманоидных роботов. Стоимость Андроидов начинается от 2000 юаней (~11 000 грн) и доходит до нескольких миллионов, пишет BBC.

Robot Mall занимает целых 3 этажа и предлагает более 100 моделей как для бизнеса, так и личного пользования – от интерактивных робособак до человекоподобных, в том числе с внешностью Альберта Эйнштейна.

Также на территории есть небольшой музей, демо-зона и сервисный центр, где можно отремонтировать своих гуманоидов или заказать запчасти. Магазин хочет поддержать производителей роботов, которым может не хватать опыта в маркетинге и продажах.

По данным Global Times, в 2024 году на Китай пришлось две трети всех мировых патентных заявок в области робототехники. За год в стране было произведено 556 тыс промышленных роботов, что закрепило за Китаем статус крупнейшего производителя в этой отрасли.

Роботы-гуманоиды уже среди нас: последние новости

Ранее в Китае в университет впервые поступил робот-гуманоид, что вызвало бурные обсуждения в соцсетях. Ожидается, что после окончания программы он, как и остальные студенты, напишет диссертацию.

А в Ханчжоу прошел первый в мире турнир по боксу среди человекоподобных машин – с рефери, живыми комментаторами и зрелищными нокаутами. Говорят, пока соревнования экспериментальные, но в будущем они наверняка перерастут в полноценный спорт.

Напомним, Илон Маск обещал 10 000 человекоподобных роботов Optimus уже в 2025 году, а создатель ChatGPT Сэм Альтман верит, что уже через 5-10 лет гуманоиды будут свободно ходить по улицам и управлять автомобилями.

