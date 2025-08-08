Курс гривни к евро установлен на уровне 48,19 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на понедельник, 11 августа, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,39 гривни за доллар, таким образом, украинская валюта укрепилась на 7 копеек.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня также усилила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 48,19 гривни за один евро, то есть гривна выросла на 9 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 41,38/41,41 грн/долл., а евро - 48,18/48,21 грн/евро.

В обменниках Украины средний курс доллара сегодня составил 41,50 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,43 гривни. Курс наличного евро в обменниках составлял 48,50 грн/евро, а курс продажи - 48,30 грн/евро.

Стоимость криптовалюты Bitcoin в долларах по состоянию на утро 8 августа составляла 116 695 долларов. В гривне ее цена сегодня составила 4 842 330 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" 8 августа упал на 10 копеек и составляет 41,65 гривни за доллар, а курс евро снизился на 5 копеек и составляет 48,70 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,05 гривни, а евро - по курсу 47,70 гривни за единицу иностранной валюты.

