За полгода ДТЭК уплатил более 24 млрд грн налогов

За шесть месяцев этого года компания ДТЭК уплатила 24,3 млрд грн налогов.

Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

"За первое полугодие 2025 года Группа ДТЭК уплатила в бюджеты всех уровней 24,3 млрд грн налогов - на четверть больше, чем за тот же период 2024-го", - говорится в нем.

Отмечается, что такой рост стал возможным благодаря стабильной работе энергетиков в сверхсложных условиях, а также из-за инвестиций в производство.

"Каждая гривна этих налогов - это поддержка армии, восстановление общин, зарплаты врачам и учителям, помощь тем, кто нуждается в ней больше всего", - подчеркнули в ДТЭК.

Ранее ДТЭК Рината Ахметова был признан крупнейшим налогоплательщиком среди украинских компаний.