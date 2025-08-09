Россияне не имеют профессиональных штурмовиков для давления на позиции ВСУ. Об этом рассказал старший лейтенант, офицер секции батальона "Свобода", бригады "Рубеж" НГУ Андрей Кривущенко в эфире на КИЕВ24.
По словам военного, оккупанты пополняют свой мобилизационный ресурс благодаря заключенным из тюрем.
"Как правило малоимущие россияне активно мобилизуются, чтобы заработать денег на войне. И руководство РФ таким образом очищается от нежелательных слоев общества", - сказал он.
По его мнению, перемирие и замораживание войны в Украине не отличаются между собой.
"Ведь россияне имеют небольшие продвижения на поле боя. Противник идет на компромиссы, если нет вообще успехов на фронте", - заявил Кривущенко.
Военный вспомнил, как президент РФ Владимир Путин с 2014 года говорил о перемирии, а на самом деле не придерживался договоренностей во время прекращения огня.
Война в Украине - ситуация на фронте
Ранее сообщалось, что российская армия оккупировала села Новохатское и Толстое Волновахского района Донецкой области.
"Враг оккупировал Новохатское и Толстое, а также продвинулся вблизи Верхнекаменского, Новоспасского, Никаноровки, в Воскресенке, Зеленом Гаю и Торецке", - было сказано в сообщении.
По данным Генштаба, с начала суток 8 августа на фронте состоялось 131 боевое столкновение, из них 33 - на Покровском направлении.