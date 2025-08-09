По словам военного, оккупанты пополняют свой мобилизационный ресурс благодаря заключенным из тюрем.

Россияне не имеют профессиональных штурмовиков для давления на позиции ВСУ. Об этом рассказал старший лейтенант, офицер секции батальона "Свобода", бригады "Рубеж" НГУ Андрей Кривущенко в эфире на КИЕВ24.

"Как правило малоимущие россияне активно мобилизуются, чтобы заработать денег на войне. И руководство РФ таким образом очищается от нежелательных слоев общества", - сказал он.

По его мнению, перемирие и замораживание войны в Украине не отличаются между собой.

"Ведь россияне имеют небольшие продвижения на поле боя. Противник идет на компромиссы, если нет вообще успехов на фронте", - заявил Кривущенко.

Военный вспомнил, как президент РФ Владимир Путин с 2014 года говорил о перемирии, а на самом деле не придерживался договоренностей во время прекращения огня.

Война в Украине - ситуация на фронте

Ранее сообщалось, что российская армия оккупировала села Новохатское и Толстое Волновахского района Донецкой области.

"Враг оккупировал Новохатское и Толстое, а также продвинулся вблизи Верхнекаменского, Новоспасского, Никаноровки, в Воскресенке, Зеленом Гаю и Торецке", - было сказано в сообщении.

По данным Генштаба, с начала суток 8 августа на фронте состоялось 131 боевое столкновение, из них 33 - на Покровском направлении.

