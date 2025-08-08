Американский политик считает, что до встречи двух лидеров следует достичь какого-то прогресса, чтобы был результат.

Президент США Дональд Трамп готов к встрече с российским президентом Владимиром Путиным. Соответственно, Путин дал понять, что тоже готов к ней, заявил государственный секретарь США Марко Рубио в эфире телеканала EWTN.

"Надеюсь, что встреча состоится. И я думаю, что президент готов к ней. Думаю, Путин дал понять, что готов к ней. Очевидно, что встреча должна быть о чем-то. Нам нужно достичь какого-то прогресса, прежде чем такая встреча будет плодотворной и стоящей усилий", - заявил Рубио.

При этом, он признал, что все еще существует разрыв между условиями мира, которые выдвигает Россия и тем, на что соглашается Украина, однако США пытаются его сократить.

"Впервые за весь процесс есть понимание, чего хочет Россия для урегулирования и прекращения войны с дипломатической точки зрения. Я не утверждаю, что то, что нужно России и то, что нужно Украине - одно и то же. Есть разница и здесь есть разрыв. Мы будем работать над этим вопросом даже сегодня, как только я уйду отсюда. Вопрос для нас сейчас заключается в следующем: сможем ли мы сократить разрыв между украинской и российской сторонами по этому вопросу, чтобы президент США мог бы приехать в рамках любой встречи и возможно ли приблизиться к соглашению?", - поделился госсекретарь США.

Детали встречи Трампа и Путина

Ранее УНИАН сообщал, что высокопоставленный представитель Белого дома заявил, что встреча Трампа и Путина запланирована на конец следующей недели. При этом, он добавил, что место встречи еще обсуждается. Среди возможных вариантов рассматривают ОАЭ, Венгрию, Швейцарию и Италию. Точная дата встречи пока что неизвестна, как и нет пока что информации, будет ли на этой встрече президент Украины Владимир Зеленский.

Также мы писали, что издание Newsweek отметило, что Путин и Трамп могут обсудить на встрече вопрос так называемого "обмена территориями" между Украиной и Россией. Даже опубликована карта, где указано, какие сценарии обсуждения территориальных изменений между Украиной и Россией в рамках потенциальных мирных переговоров могут состояться. Стоит напомнить, что ранее США предлагали Украине признать контроль России над Крымом и частично оккупированными регионами Донбасса, Херсонщины и Запорожья, однако Киев такое предложение отверг.

