По словам Храпчинского, Украине нужно заранее просчитывать шаги оккупантов и готовиться противодействовать им.

Мораторий на воздушные удары, которые, по данным западных СМИ, может предложить Россия, выгодно больше ей, чем Украине.

Об этом в эфире телемарафона заявил военный эксперт, бывший офицер Воздушных сил ВСУ Анатолий Храпчинский. "Мораторий выгоден только РФ... Чтобы она могла накапливать средства поражения и использовать их потом, когда передумает", - сказал он.

Эксперт добавил, что россияне могут и сами что-то взорвать, потом обвинить в этом Украину и возобновить массированные обстрелы.

При этом, как пояснил специалист, украинские удары по логистике, производственным мощностям, аэродромам РФ приводят к пониманию, что "царь плохой". То есть, именно российский диктатор Владимир Путин притянул войну на территорию РФ.

Он понял, что сейчас в РФ, пытаясь защититься от украинских ударов, поэтому вокруг Москвы будут определенные башни и тому подобное.

Но Украине со своей стороны, отмечает эксперт, в любом случае нужно наращивать возможности, совершенствовать систему противовоздушной обороны и двигаться вперед технологически и стратегически. Он добавил, что ВСУ нужно наращивать удары по территории РФ и привел пример, что благодаря таким ударам, россияне сократили применение "Шахедов".

"Такие процессы имеют последствия для России. Это является аргументом для дальнейшего давления", - подчеркнул военный эксперт.

По его словам, россияне имеют возможности относительно быстро накопить средства воздушного поражения. Он также обратил внимание на тот факт, что оккупационная армия уже наносит комбинированные атаки не только путем одновременного применения ракет и дронов, а только различными БПЛА.

"Недели России достаточно, чтобы накопить средства поражения и нанести массированный удар, во время которого более 500 воздушных целей могут лететь по Украине... Надо искать решения для того, чтобы исключить повышение мощностей противника", - подчеркнул специалист.

"Мы должны быть стратегически осмотрительны и уже предусматривать противодействие", - добавил Храпчинский и пояснил, что ВСУ должны заранее иметь готовый ответ (модернизировать свои средства и т.д.) на любые шаги противника.

"Главная цель - не просто перехватить дрон, а сделать использование "Шахеда" неэффективным", - подчеркнул Храпчинский.

Воздушное перемирие в Украине

Москва рассматривает возможность воздушного перемирия в войне, которую развязала против Украины, в качестве уступки перед президентом США Дональдом Трампом. Якобы, таким образом руководство РФ хочет попытаться предотвратить угрозу введения вторичных санкций.

