Кристина Казакова

В Тегеране ожидали, что Москва будет больше им помогать во время военного конфликта против Израиля.

Производство иранского беспилотника Shahed, который был основой российской военной кампании против Украины, почти полностью перешло к российской военной промышленности, пишет CNN.

По мнению аналитиков и представителей разведки, 90% производственных этапов сейчас происходит в Алабуге или на других российских предприятиях.

Издание указывает, что последние спутниковые снимки показывают, что объект продолжает расширяться. В частности, появляются новые производственные мощности и общежития, за счет чего удается увеличить производство.

Аналитики, с которыми общалась CNN, считают, что такой рост позволит России потенциально экспортировать обновленную и проверенную в бою версию дрона, который страна-агрессор сначала импортировала из Ирана.

Завод, о котором идет речь, называется "Алабуга", он расположен примерно в 965 км к востоку от Москвы в российском регионе Татарстан. На нем выпускают все больше и больше иранских беспилотников Shahed-136, которые также известны в России под названием "Герань".

В материале указывается, что западный разведывательный источник утверждает, что расширение и полная интеграция России в Shahed-136 привели к возникновению разногласий между Москвой и Тегераном.

Утверждается, что Тегеран становится все более нетерпеливым из-за незначительной отдачи, которую он получает от России, и это несмотря на то, что поддерживал военные действия Москвы не только дронами, но и ракетами и другими средствами.

После полномасштабного вторжения в Украину, Россия начала импортировать иранские беспилотники Shahed. В первоначальном контракте было предусмотрено, что до сентября 2025 года будет произведено 6000 дронов. Однако, это количество изготовили на год раньше указанного срока.

Издание приводит данные украинской разведки, что Россия выпускает на заводе "Алабуга" сейчас в месяц более 5500 беспилотников. Отмечается, что Россия модернизировала дроны, улучшив коммуникации, увеличив время работы батарей и размер боеголовок. Теперь такие "Шахеды" стали еще более смертоносными и их труднее сбивать.

Представители режима аятолл недовольны тем, что Кремль практически никак не помогал Ирану во время военного конфликта в июне против Израиля, тогда как Тегеран предоставлял Москве дроны и технологии их производства.

Указывается, что в Тегеране считают заявления Кремля об осуждении бомбардировки Израиля во время 12-дневной бомбардировочной кампании "ничтожной поддержкой" Ирана.

Как говорится в материале, бывший инспектор ООН по вооружениям и глава аналитического центра Института науки и международной безопасности (ISIS) Дэвид Олбрайт считает, что расширение "Алабуги" может позволить Москве оказать значительную поддержку и отправить некоторые обновленные версии Shahed обратно в Иран.

"Некоторые из иранских заводов по производству дронов были разбомблены, и они выпустили много [дронов], поэтому, чтобы восстановить запасы, они могут это сделать. А затем Иран может получить технологию для производства Shahed лучшего качества", - считает Олбрайт.

Также издание сообщило, что недавно из России вылетел самолет Ил-76, на борту которого, по данным иранских СМИ, могли быть последние компоненты российской системы противовоздушной обороны С-400.

Издание обратилось в Министерство обороны России и к правительству Ирана по этому поводу, но ответа так и не получило.

Война в Украине

Ранее УНИАН сообщал, что специалист в области радиоэлектронной борьбы Сергей "Флеш" Бескрестнов рассказал, что в России разработали новый беспилотник для борьбы с окопными средствами радиоэлектронной борьбы. Он поделился, что у нас были подобные идеи по созданию такого БПЛА, но ни одного готового изделия с доказанной эффективностью на фронте не было.

Также мы писали, что исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло считает, что воздушное перемирие будет выгодным для России, поскольку она может накопить дроны и ракеты, чтобы впоследствии устраивать в Украине круглосуточную воздушную атаку. Поэтому, он считает, что подобное перемирие будет вызовом для Украины.

